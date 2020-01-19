به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی لرستان میزان بارندگی ۴۸ ساعت گذشته ثبت شده در ایستگاه‌های سینوپتیک هواشناسی استان از ساعت ۹:۳۰ صبح ۲۷ دی ماه تا ساعت ۹:۳۰ صبح ۲۹ دی ماه را اعلام کرد.

براین اساس، در خرم آباد ۲۰.۶ میلی متر بارش باران، در بروجرد ۱۱۰۲ میلی متر، در الیگودرز ۶.۵ میلی متر، در کوهدشت ۵.۳ میلی متر، در پلدختر ۱۸.۵ میلی متر، در دورود ۲۰.۴ میلی متر و در الشتر ۱۷.۲ میلی متر باراش باران داشته ایم.

میزان بارش‌ها در نورآباد ۹.۸ میلی متر، در ازنا ۱۲.۲ میلی متر، در رومشکان ۶.۲ میلی متر، در دوره ۲۱.۹ میلی متر، در ایمان آباد ۱۳.۸ میلی متر، در سیلاخور ۱۹.۷ میلی متر، در سپیددشت ۴۳ میلی متر، در ریمله ۲۰.۴ میلی متر و در شول آباد ۳۷.۱ میلی متر بوده است.

میانگین بارندگی‌های ۴۸ ساعت گذشته در لرستان نیز ۱۷.۸ میلی متر گزارش شده است.