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۲۹ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۵۶

در گفتگو با مهر مطرح شد:

اکثر نامزدهای ردصلاحیت شده مازندران اعتراض خود را ثبت کردند

اکثر نامزدهای ردصلاحیت شده مازندران اعتراض خود را ثبت کردند

ساری - مسئول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان در مازندران گفت: اکثر نامزدهای ردصلاحیت و عدم احراز شده برای انتخابات مجلس شکایات و اعتراض خود را برای بررسی مجدد ثبت کرده اند.

حجت الاسلام علی اصغر زکوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۱۲۶ داوطلب در بررسی‌های هیئت نظارت بر انتخابات در استان تأیید صلاحیت شدند، اظهار داشت: اکثر نامزدهای ردصلاحیت و عدم احراز صلاحیت با مراجعه به نمایندگی شورای نگهبان در استانداری و یا مراجعه به تهران درخواست بررسی مجدد داشتند و شکایتشان را ثبت کرده اند.

وی با اظهار اینکه در این مرحله، بررسی‌ها توسط شورای نگهبان انجام می‌شود، افزود: تا ۱۱ بهمن ماه بررسی شکایت‌ها در شورای نگهبان صورت خواهد گرفت.

وی شمار شبکه ناظران را بیش از ۱۴ هزار نفر از اقشار مختلف مردمی اعلام کرد.

به گزارش مهر، در مجموع ۴۱۷ نفر در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان داوطلب شده بودند که از این میزان تاکنون ۵۸ نفر انصراف داده‌اند واز مجموع داوطلبان باقی مانده تاکنون ۱۲۶ نفر تائید، ۱۵۲ نفر رد صلاحیت و ۶۷ نفر نیز عدم احراز صلاحیت شدند.

مازندران ۱۲ کرسی در مجلس و۹ حوزه انتخابیه دارد.

کد مطلب 4829413

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