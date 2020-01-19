داوری یکی از راههای کاهش پرونده در محاکم است

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین انتخاب اعضا هیئت مدیره کانون داوری استان قزوین با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان برگزار شد.

حجت الاسلام محمد حیدری در این نشست گفت: اکنون یکی از معضلات جدی قوه قضائیه حجم بسیار بالای پرونده‌های جاری و از سوی دیگر تعداد بالای پرونده‌های ورودی به این قوه است

وی افزود: حجم زیاد پرونده‌ها در محاکم، علاوه بر تحمیل هزینه‌های بالا و طولانی نمودن روند رسیدگی، موجب کاهش دقت در رسیدگی و در نهایت نارضایتی مردم خواهد شد. برای حل این مشکل باید از راهکار کارآمدی استفاده کرد که به نظر می‌رسد داوری می‌تواند راهکار بسیار مفیدی برای حل این معضل باشد همچنین این شیوه می‌تواند باعث جلب نظر مردم برای حل‌وفصل دعاوی خود به این شیوه شده و از مراجعه آنان به دادگاه‌ها جلوگیری نماید.

این مقام قضائی با اشاره به ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی کیفری تصریح نمود: مطابق این ماده کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه‌ها طرح شده یا نشده‌باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

وی در خصوص عدم تمایل مردم به حضور در محاکم جهت رسیدگی به اختلافاتشان گفت: مردم در همه جای دنیا از آمد و شد به دادگاه و دریافت اخطاریه و احضاریه رضایت نداشته و ترجیح می‌دهند در محیط‌های دوستانه‌تری نسبت به دادگاه‌ها و با آرامش بیشتر به حل‌وفصل اختلاف فیمابین خود با دخالت و نظر فردی مورد وثوق که در عین حال مطلع هم باشد، بپردازند.

حجت الاسلام حیدری افزود: در نظام‌های حقوقی و قضائی طرفین اختلاف این امکان را ندارند که قاضی یا دادرس دادگاه خود را انتخاب کنند؛ در حالی که در امر داوری طرفین این اختیار را دارند که اشخاص مورد نظر و اعتماد خود را به عنوان داور انتخاب کنند که این امر خود سبب ایجاد امنیت روانی و اعتماد آنان می‌شود. همچنین مطابق ماده ۴۷۷ آئین دادرسی مدنی، داوری ملزم به رعایت تشریفات آئین دادرسی نبوده‌، در نتیجه با سرعت متناسب به موضوع رسیدگی می‌شود.

در این مراسم سید مرتضی موسوی، حسین شمس، جواد چیتگر، حسن مهرآوری، حمزه محمدی و خانم‌ها مهسا کیال، سرکار خانم انسیه عنایتی به عنوان اعضای هیئت مدیره کانون داوری استان قزوین انتخاب شدند.

