سیاست فشار حداکثری تغییری در رفتار ایران ایجاد نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، «هایکو ماس» در مصاحبه با شماره یکشنبه نشریه بیلد از سیاست دولت آمریکا در برابر ایران به صراحت انتقاد کرد و نسبت به بحران فراگیر در منطقه خاورمیانه و نزدیک هشدار داد.

هایکو ماس همچنین بار دیگر خواستار گفتگو با تهران شد.

وزیر خارجه آلمان ضمن انتقاد از سیاست فشار حداکثری واشنگتن بر تهران، بر این عقیده است که ژست‌های تهدیدآمیز و عملیات نظامی تغییری در رفتار جمهوری اسلامی ایران ایجاد نکرده است.

هایکو ماس به نسخه یکشنبه‌های نشریه بیلد (بیلد آم زونتاگ) گفته است: «نباید تصور کرد که تغییر رژیم در ایران با فشار خارجی به صورت خودکار به بهبود وضعیت منجر می‌شود. مواردی از جمله عراق بوده که در آنها چنین رویه‌ای اصلاً به نتیجه مطلوب نرسیده است».

به نوشته دویچه وله، ماس معتقد است که برای بهبود شرایط در ایران نباید باب مذاکره را بست. وی در همین رابطه می‌گوید: باید با ایران گفتگو کرد و خواستار رعایت حقوق بشر شد. فقط تهدید و فشار نظامی هم به هر حال نتیجه‌بخش نبوده است. ما نمی‌خواهیم شاهد بحرانی فراگیر در خاورمیانه باشیم.

وزیر خارجه آلمان در ادامه از نقش اروپا برای حل بحران بین ایران و آمریکا دفاع کرده و عنوان داشت: «اتحادیه اروپا به جای تشدید بحران راه دیپلماسی را در پیش می‌گیرد».

هایکو ماس در این گفتگو بار دیگر از برجام دفاع کرد و گفت: «اگر برجام نبود، ایران شاید حالا بمب اتم داشت. باید حتماً جلو آن [دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای] را گرفت».

ماس در پایان ضمن آنکه از ایران خواست همچنان به برجام پایبند بماند خواسته های دیگری را نیز مطرح کرد که عبارتند از: تغلیظ اورانیوم با درصد بالا باید پایان یابد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم برای نظارت دقیق بر این موضوع باید همچنان به همه تأسیسات ایران دسترسی داشته باشد.