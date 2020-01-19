میانگین مصرف زمستانی گاز در آذربایجان شرقی ۱۰درصد افزایش پیدا کرد

سید رضا رهنمای توحیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: میزان مصرف روزانه گاز طبیعی در استان آذربایجان شرقی به ۳۸ و نیم میلیون متر مکعب رسیده که نشان از افزایش ۱۰ درصدی نسبت به میانگین مصرف زمستانی است.

وی گفت: میانگین مصرف روزانه گاز طبیعی در استان در فصل زمستان ۳۵ میلیون مترمکعب است که به علت برودت قابل توجه دما شاهد افزایش مصرف این سوخت پاک هستیم.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی در ادامه تصریح کرد: هم اکنون تمامی شهرها و ۲۰۰۱ روستای استان با اجرای ۲۰ هزار و ۸۳۳ کیلومتر شبکه گازرسانی از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.

توحیدی با اشاره به رشد چشمگیر گازرسانی در استان اذعان داشت: شرکت گاز آذربایجان شرقی در چند سال اخیر در راستای گازرسانی به مردم مناطق مختلف اهتمام جدی داشته است.

وی از تداوم طرح‌های گازرسانی در این استان خبر داد و گفت: به رغم کوهستانی بودن منطقه و صعب العبور بودن مسیرها در این استان و همچنین با توجه به طولانی بودن فصل سرما، طرح‌های گازرسانی با جدیت و پیشرفت مطلوبی در حال اجراست؛ هم اکنون ۲۰۴ روستا در دست اجرای گازرسانی است و تا آخر سال ۱۷۰ روستا به این ۲۰۴ روستا اضافه خواهد شد که با اتمام گازرسانی به ۳۷۴ روستا کل گازرسانی استان به اتمام می‌رسد.

توحیدی یادآوری کرد: برنامه داریم که تا آخر امسال ۲۰۰ روستا از این ۳۷۴ روستا به بهره برداری برسد و یکی از برنامه‌های مهمی که در استان در دست اقدام است، نزدیک رسانی گاز به همه صنایعی است که از سوخت مایع استفاده می‌کنند.