بودجه سال۹۹ شهرداری تهران انقباضی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در پایان جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: جلسه امروز خوشبختانه جلسه پرکاری بود که به موقع تشکیل شد و حدود ۴ دستور را بررسی کردیم؛ دستور اول یک فوریتی نصب تابلوهای راهنمایی ناشران و کتاب فروشی‌هایی در مناطق مختلف تهران بود که این یک فوریت رای آورد.

وی افزود: بحث بعدی لایحه متمم بودجه بود که البته بین اعضا و کمیسیون‌ها اختلافاتی سر اینکه نتوانستند برای آن به موقع وقت بگذارند وجود داشت و خواستار آن بودند که بخش هزینه بررسی لایحه متمم بودجه به جلسه بعدی موکول بشود که این موضوع رای آورد. در جلسه امروز بخش درآمدها تصویب شد که حدوداً ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به بودجه سال ۹۸ اضافه شد. ان شاءالله در جلسه بعدی (یکشنبه ۶ بهمن) بخش هزینه‌ها را در دستور کار قرار می‌دهیم به این صورت متمم بودجه به اتمام می‌رسد.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به ساختمان پلاسکو تصریح کرد: با توجه به اینکه فردا سالگرد حادثه تلخ پلاسکو است، یک موضوع در این خصوص داشتیم. کمیسیون مربوطه (محیط زیست و سلامت) در این خصوص طرحی داشت و خوشبختانه به موقع مطرح شد که این طرح عبارت بود از بحث ایمنی پایش ساختمان‌های بلند مرتبه به صورت برخط و کلیات آن نیز به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید. بررسی جزئیات این طرح با درخواست اعضا به هفته دیگر موکول شد.

هاشمی با اشاره به دیگر دستور کار امروز شورای تهران گفت: بحث همکاری‌های شهرداری برای حمایت از مشاغل خانگی خانواده‌های آسیب‌پذیر نیز در دستور کار امروز شورا قرار داشت که کلیات آن تصویب و بررسی جزئیات این طرح نیز به جلسه بعدی شورای شهر تهران موکول شد.

وی با اشاره به اهمیت موضوع حمل و نقل عمومی در کلانشهرها به‌ویژه تهران تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم شهرداری را نسبت به پیگیری تامین منابع مالی دولت برای تامین اتوبوس برای شهر تهران موظف کنیم یک تبصره به سقف بودجه اضافه کردیم تا بتوانیم شهرداری را موظف کنیم این پیگیری‌ها را داشته باشد تا دولت برای تامین اتوبوس برای تهران جدی‌تر باشد. هم کمیسیون حمل و نقل و هم اعضای شورا به صورت جدی مسائل حمل و نقل شهر تهران را دنبال می‌کنند و شخص بنده نیز بارها این مسائل را پیگیری و مصوباتی در دولت می‌گیریم که به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها و بی‌برنامه‌گی‌ها اجرا نمی‌شود.

هاشمی در این خصوص افزود: برای تامین اتوبوس در شهر تهران قرار شد طبق مصوبه شورای اقتصاد ۶ هزار میلیارد تومان از طرف دولت به کلانشهرها کمک بشود بر اساس مصوبه شورای اقتصاد که قرار شد ۱۹ هزار اتوبوس تامین بشود، این میزان به ۳ هزار دستگاه رسید و قرار شد از این میزان ۱۵۰۰ دستگاه برای تهران و ۱۵۰۰ دستگاه دیگر برای سایر کلانشهر باشد. برای تامین ۱۵۰۰ دستگاه اتوبوس تهران قرار شد که ۳ هزار میلیارد تومان دولت پرداخت کند و محل تامین اعتبار آن از محل مدیریت مصرف سوخت قرار شد که بازپرداخت شود. بعضی‌ها اعتقاد داشتند که شاید این موضوع محقق نشود، بنابراین آن را در تبصره گنجاندیم تا شهرداری موظف بشود این ۳ هزار میلیارد تومان را پیگیری و تا آخر امسال باید تحقق پیدا کند، چرا که برای سال آینده فایده‌ای ندارد.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: قرار شد بودجه ۹۹ را هم دیگر انقباضی نبندیم. ۲ سال بودجه به صورت انقباضی بسته شد و در واقع این متمم را برای آن آوردیم که فعالیت‌های عمرانی را در شهر اضافه کنیم اما چون مشکلاتی بود بخش عمده این متمم برای حقوق و بدهی‌ها صرف شد و امسال بنابراین برای انجام عملیات عمرانی به دلیل نبود بودجه نمی‌شود کاری از پیش برد.

وی در پایان گفت: در بودجه عمرانی قرار شد این بودجه تا ۳۰ هزار میلیارد تومان برسد و این تقاضا را از شهرداری تهران داشتیم. هنوز لایحه بودجه برای ما ارسال نشده و باید تا ۳۰ دی لایحه بودجه از طرف شهرداری به شورای شهر ارائه می‌شد.