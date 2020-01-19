خراسان جنوبی کمترین آمار بیکاری را دارد/ کاهش سه درصدی نرخ بیکاری

به گزارش خبرنگار مهر، مشیرالحق عابدی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: کاهش نرخ بیکاری یکی از مؤلفه‌های توسعه یافتگی است.

وی، برنامه ریزی را یکی دیگر از مؤلفه‌های توسعه یافتگی دانست و گفت: در این راستان ابتدای سال جاری با تأکید استاندار خراسان جنوبی برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دستگاه‌های پیشران اقتصادی استان تدوین و اعلام شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه برخی از این برنامه‌های کوتاه مدت تا پایان تابستان نتیجه داد که نتیجه آن در پاییز نشان داده شد، بیان کرد: در این راستا طرح‌های عمده ای در حوزه عمرانی انجام شد که مهمترین آن آغاز عملیات اجرایی راه آهن استان بود.

انعقاد تفاهم نامه‌های مشترک برای توسعه اشتغال

عابدی به ساخت ۱۰ هزار واحد مسکن محرومین در روستاهای استان اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه نزدیک به ۶۲ درصد واحدهای صنعتی استان به حرف و رشته ساختمانی مربوط می‌شود، اجرای این طرح در احیا مجدد و پویایی این واحدها نقش مؤثری داشته است.

وی ادامه داد: همچنین انعقاد تفاهم نامه مشترک با ستاد اجرایی امام (ره) در راستای هاب شتر، انعقاد تفاهم نامه مشترک با شرکت شهرک‌های کشاورزی در خصوص مجتمع‌های گلخانه‌ای، دامی و شیلات از دیگر اقدامات انجام شده در حوزه اشتغال بود که نتیجه آن در پاییز خود را نشان داد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه مشترک با سازمان‌های توسعه‌ای کشور از جمله سازمان ایدرو و ایمیدرو، بیان داشت: با ورود این سازمان‌ها طرح‌های زیادی از جمله طرح فولاد قائنات فعال شد که نقش زیادی در توسعه اشتغال خواهد داشت.

عابدی ادامه داد: از طرف دیگر تدوین سند توسعه محصولات استراتژیک سبب افزایش کمی و کیفی در حوزه تولید محصولات استراتژیک شده است.

واردات ۳۳ هزار رأس دام

وی از کاهش سه درصدی نرخ بیکاری استان در پاییز امسال خبر داد و گفت: با مجموعه اقدامات انجام شده نرخ بیکاری استان از ۸.۴ درصد در پاییز سال گذشته به ۵.۴ درصد در پاییز امسال رسیده و خراسان جنوبی دارای پایین‌ترین نرخ بیکاری در کشور است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی اضافه کرد: همچنین توسط مرکز پژوهش‌های مجلس خراسان جنوبی دارای رتبه دوم امنیت سرمایه گذاری کشور در بهار ۹۸ نسبت به زمستان ۹۷ اعلام شد.

عابدی یادآور شد: تمامی این اقدامات در کنار مدیریت عالی استان برای احیا واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی استان سبب بهبود وضعیت اشتغال در استان شده است.

وی همچنین به واردات هشت هزار دام سنگین و ۲۵ هزار رأس دام سبک به استان اشاره کرد و گفت: این امر نیز در ایجاد اشتغال و کاهش قیمت گوشت تأثیر زیادی داشت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه در ابتدای امسال امروز را پیش بینی کرده بودیم که با برنامه نرخ بیکاری را کاهش دهیم، بیان کرد: هرچند برخی از مشاغل متأثر از فصول بوده و در فصول بعدی کمتر خواهد شد اما بسیاری از اقدامات نیز در ماه‌ها و سال آینده خود را نشان می‌دهد.