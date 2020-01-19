مسائل فکری نظام در قم بیان شود/ شناسایی اثرات شهادت سردار سلیمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی بنایی در نشست کرسی‌های آزاد اندیشی مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم که با موضوع «پیامدهای شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی» در دانشگاه طلوع مهر قم برگزار شد، با بیان این‌که در این مجمع همه مسائلی که به بحث گذاشته می‌شود، مسائل ضروری و مورد نیاز جامعه است، گفت: مسئله شهادت سردار سلیمانی نیز هنوز در جامعه بازتاب فروانی دارد، چرا که شخصیت نورانی حاج قاسم هنوز در حال تلألؤ است.

وی در ادامه افزود: این جلسه، خدمت آقای دکتر سید باقری هستیم. الحمدلله، ایشان جزو فضلای حوزه و اهل قلم و پژوهش هستند. ما در عرض دو سال اخیر، بیش از ۱۰۰ جلسه خدمت آقای دکتر مهاجرنیا بودیم که مسائل ایدئولوژیک انقلاب را بیان می‌کردند. ما معتقدیم که احزاب کشور از لحاظ فکری و ایدئولوژی بایستی تقویت شوند؛ لذا درصدد برآمدیم تا با بیان این مسائل، عقبه فکری برای احزاب ایجاد کنیم.

دبیرکل مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم ادامه داد: ما معتقدیم که مسائل فکری نظام و موضوعات مورد ابتلای کشور باید در قم بیان شود و این خواسته از همان موقع که حزب جمهوری اسلامی در قم نیز فعال بود، به همراه دوستانمان پیگیری می‌کردیم و از شهید بهشتی درخواست می‌کردیم که این گونه مسائل در قم طرح و مورد بحث واقع شود که ایشان نیز قبول کردند و حتی وقتی مقام معظم رهبری نیز دبیرکل حزب شدند، همین خواسته را دنبال کردیم و سفرهای پیاپی معظم له به قم و دیدار با نخبگان و فضلای حوزه نیز در همین راستا صورت می‌گرفت.

وی اظهار داشت: مسائلی که در این‌جا مورد بحث و مداقه و احیاناً اظهار نظر و بررسی قرار می‌گیرد به انقلاب مربوط است و کاری به چپ و راست ندارد. اگر بحث از اصول‌گرایی هم شده، به‌عنوان جریان هم‌زاد انقلاب اسلامی و جریانی که مبدع آن، حضرت امام (ره) بوده، بحث می‌کنیم و کاری به اشخاص نداریم. به‌همین خاطر هم نام تشکیلات‌مان مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری است؛ نه نام‌های فانتزی یا خوش آب و رنگ دیگر، یعنی هر کسی که این عنوان و تیتر و پرچم را دوست داشته باشد، زیر آن، جمع بشود. در عمل هم این را ثابت کردیم؛ یعنی ما تابع رفت و آمدها و جابجایی دولت‌ها و رئیس‌جمهورها نیستیم، بلکه تابع عنصر و نهاد ثابت انقلاب، یعنی امام و رهبری و ولایت فقیه هستیم.

حجت الاسلام بنایی افزود: ما موضوعاتی در این چند سال به‌عنوان بحث‌های ضروری و نیاز جامعه بحث کردیم و آن را در قالب اخبار و تحلیل و انتشار در سایت‌ها و رسانه‌ها و حتی چاپ مستقل به جامعه جوانِ خواهان بحث و گفتگو و حتی دیده شدن و به حساب آوردن عرضه کردیم و امشب نیز ضمن خیر مقدم به شما موضوع بحث‌مان درباره سردار سلیمانی است که به گردن جامعه جهانی و آزادی خواهان و عناصر ضد استکبار، صهیونیسم و تروریسم حق دارند و به‌گفته حضرت آقا، شهادت ایشان که به فرمان مستقیم ترامپ و کاملاً بزدلانه صورت گرفت، واقعاً قیامتی به‌پا کرد. ما این مسئله را می‌خواهیم دنبال کنیم. چون بازتاب شهادت سردار سلیمانی هنوز ادامه دارد؛ چراکه شخصیت نورانی حاج قاسم هنوز در حال تلألؤ است و هرچه می‌گذرد، ابعاد آن، روشن‌تر می‌شود. زیرا ایشان سیره مدیریتی، سیره عرفانی و… داشت.

وی در پایان گفت: سبک و سیره مدیریتی و فرماندهی این شهید عزیز، نحوه تعامل و ارتباط او با نسل برخاسته از انقلاب اسلامی و ابعاد فرا منطقه‌ای آن، زندگی شخصی و سلوک عرفانی و شهادت طلبی او که سالیان طولانی به دنبال گمشده نایاب و جاویدان خود در جبهه‌های حق علیه باطل در سرزمین‌های اسلامی به دنبال آن بود، از وی چهره‌ای ماندگار به عنوان سرباز مکتب امام خمینی (ره) و امام خامنه‌ای ساخت که نماد و پرچم دار مقاومت گردید و سیدالشهدای مدافع حرم اهل بیت علیهم السلام لقب گرفت و ما در پی شناسایی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت شهادت این مرد بزرگ هستیم.