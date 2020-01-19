به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر فخری ظهر یکشنبه در دوره آموزشی ویژه هیئت تطبیق مصوبات شورای اسلامی روستاهای استان سمنان به میزبانی استانداری بابیان اینکه سه روستای استان فاقد بیکار است، ابراز داشت: می‌بایست در روستاها از ظرفیت‌های اشتغال برد که در واقع این مهم باید مورد توجه قرار گیرد.

وی بابیان اینکه وجود ۹۵۸ عضو شورای اسلامی روستا در استان سمنان ظرفیت ویژه ای برای توجه به روستاها است، افزود: با عملکرد و تلاش خوب این شوراها و دهیاران می‌توان شاهد مهاجرت معکوس روستاییان و پیشرفت و آبادانی روستاها باشیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان بابیان اینکه آموزش حلقه مفقوده شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان است، ابراز داشت: با برگزاری دوره‌های آموزشی می‌توان این نواقص را برطرف کرد که هر چه در این مقوله گام برداریم بهره‌مندی از افراد برای پیشبرد اهداف نیز مطلوب‌تر خواهد شد.

فخری بابیان اینکه در صورت توسعه روستاها شهرها نیز رونق خواهند گرفت، در ادامه تصریح کرد: اکنون دوران آزمون‌وخطا گذشته و می‌بایست با بهره‌مندی از افراد با تجربه و تحصیل‌کرده نوک پیکان این منحی را به سمت توسعه و پیشرفت جامعه و کشور سوق دهیم.

وی بابیان اینکه مصوبات هیئت تطبیق به واسطه ترکیب و ساختار آن، شبه قضائی و لازم‌الاجرا است، افزود: وظیفه هیئت‌های تطبیق بررسی و تطبیق مصوبات شوراها با قوانین و مقررات موجود است و می‌طلبد تا اعضای این هیئت‌ها به صورت جدی از اظهار نظرهای شخصی پرهیز کنند.