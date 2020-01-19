به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به استقبال دانشجویان مزدوج، مهلت نام‌نویسی اولیه که پایان آذرماه بود به پایان دی‌ماه تغییر یافت، اما پس از این تاریخ دیگر تمدید نخواهد شد.

ورود کاروان‌های دانشجویان به مشهدمقدس از دهم دی‌ماه آغاز شده است و با توجه به ایام پایانی امتحانات دانشگاه‌ها و تراکم کاروان‌های بهمن‌ماه، زوج‌های دانشجو هر چه سریعتر نسبت به انتخاب کاروان و تاریخ اعزام خود از طریق سایت اقدام کنند.

زوج‌هایی که یکی از آنها در زمان تحصیل در دانشگاه ازدواج کرده و زمان عقدشان از اول فروردین ماه ۹۷ تا پایان آذرماه ۹۸ باشد، امکان ثبت‌نام در بیست‌وسومین دوره ازدواج دانشجویی را دارند.

همچنین زوج‌هایی که در دوره بیست‌ودوم ثبت‌نام کرده و تایید شده‌اند اما امکان حضور نداشته‌اند، می‌توانند در این دوره شرکت کنند. جاماندگان بیست‌ویکمین دوره ازدواج دانشجویی نیز می‌توانند درخواست خود را به‌صورت کتبی (از طریق نهاد رهبری دانشگاه) به ستاد ازدواج دانشجویی ارسال کنند.

بر پایه این گزارش، زوج‌های دانشجوی واجد شرایط می‌توانند تا فردا پایان دی‌ماه از طریق سایت اینترنتی ezdevaj.nahad.ir یا مراجعه حضوری به دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها یا امور فرهنگی دانشگاه‌ها برای شرکت در این مراسم ثبت‌نام کنند.