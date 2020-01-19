ذخیره ۲۰۰ تن شن و نمک در ستادهای برف روبی کهریزک

به گزارش خبرنگار مهر، وحید فروغی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به سرد شدن نسبی هوا و آغاز بارش برف از بامداد شب گذشته، نیروهای واحد خدمات شهری از نیمه شب در آماده باش کامل به سر بردند و عملیات برف روبی از ساعت ۵ صبح آغاز و تاکنون ادامه دارد.

فروغی افزود: طرح برف روبی شهر کهریزک در ۳ فاز متوالی در حال اجرا است که ابتدا عملیات برف روبی مکانیزه و توزیع شن و نمک در جاده قدیم تهران قم، ۶۰ متری امام‌حسین و شهید بهشتی به عنوان معابر اصلی شهر انجام شد و سپس معابر درجه دو مانند خیابان شهید مطهری، مصطفوی، شهید درختی، چهارباغ و … مورد عملیات برف روبی قرار گرفت و در مرحله پایانی نیروهای خدمات شهری و ستاد برف روبی در معابر فرعی و درجه سه شهر حضور یافته و اقدامات لازم جهت جمع آوری برف و مناسب سازی مسیر تردد عابران را فراهم می‌کنند.

معاون خدمات شهری شهرداری کهریزک بیان داشت: در ستادهای برف روبی شهر کهریزک بیش از ۲۰۰ تن شن و نمک ذخیره شده است که علاوه بر ذخایر موجود در ستادهای برف روبی و نقاط در دسترس اهالی و رانندگان، بیش از چندین شن و نمک از صبح امروز در معابر شهر توزیع شده است که مجموعه این اقدامات مناسب سبب شده تا شاهد وجود نقاط برف گیر در سطح شهر کهریزک نباشیم.