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۲۹ دی ۱۳۹۸، ۱۴:۵۳

معاون خدمات شهری شهرداری کهریزک مطرح کرد؛

ذخیره ۲۰۰ تن شن و نمک در ستادهای برف روبی کهریزک

ذخیره ۲۰۰ تن شن و نمک در ستادهای برف روبی کهریزک

ری- معاون خدمات شهری شهرداری کهریزک با اشاره آماده باش کامل نیروهای واحد خدمات شهری کهریزک گفت: در ستادهای برف روبی شهر کهریزک بیش از ۲۰۰ تن شن و نمک ذخیره شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید فروغی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به سرد شدن نسبی هوا و آغاز بارش برف از بامداد شب گذشته، نیروهای واحد خدمات شهری از نیمه شب در آماده باش کامل به سر بردند و عملیات برف روبی از ساعت ۵ صبح آغاز و تاکنون ادامه دارد.

فروغی افزود: طرح برف روبی شهر کهریزک در ۳ فاز متوالی در حال اجرا است که ابتدا عملیات برف روبی مکانیزه و توزیع شن و نمک در جاده قدیم تهران قم، ۶۰ متری امام‌حسین و شهید بهشتی به عنوان معابر اصلی شهر انجام شد و سپس معابر درجه دو مانند خیابان شهید مطهری، مصطفوی، شهید درختی، چهارباغ و … مورد عملیات برف روبی قرار گرفت و در مرحله پایانی نیروهای خدمات شهری و ستاد برف روبی در معابر فرعی و درجه سه شهر حضور یافته و اقدامات لازم جهت جمع آوری برف و مناسب سازی مسیر تردد عابران را فراهم می‌کنند.

معاون خدمات شهری شهرداری کهریزک بیان داشت: در ستادهای برف روبی شهر کهریزک بیش از ۲۰۰ تن شن و نمک ذخیره شده است که علاوه بر ذخایر موجود در ستادهای برف روبی و نقاط در دسترس اهالی و رانندگان، بیش از چندین شن و نمک از صبح امروز در معابر شهر توزیع شده است که مجموعه این اقدامات مناسب سبب شده تا شاهد وجود نقاط برف گیر در سطح شهر کهریزک نباشیم.

کد مطلب 4829695

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