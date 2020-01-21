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۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۲۰

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اردستان:

قاچاق کننده مواد نیروزا در اردستان ۲۱۵ میلیون تومان جریمه شد

قاچاق کننده مواد نیروزا در اردستان ۲۱۵ میلیون تومان جریمه شد

اردستان- رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اردستان گفت: مهمترین پرونده قاچاق شهرستان اردستان در سال جاری در زمینه مواد «نیروزا» بوده که فرد متخلف دو میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال جریمه شد.

رحمت الله ابوذری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تعداد ۹۴ پرونده قاچاق کالا از ابتدای سال ۹۸ تا کنون به تعزیرات حکومتی شهرستان اردستان وارد شده است.

وی افزود: با پیگیری های انجام شده ۷۸ پرونده قاچاق کالا مختومه شده و متخلفان به پرداخت بیش از ۱۱ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده اند.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اردستان گفت: تعداد ۶۱ پرونده قاچاق سوخت در این اداره تشکیل و تا کنون همگی مختومه شده و متخلفان هم بیش از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده اند.

وی ابراز داشت: مهمترین پرونده قاچاق شهرستان در زمینه مواد «نیروزا» بوده که متخلف به پرداخت بیش از دو میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.

ابوذری همچنین بیان داشت: با تلاش و کوشش شبانه روزی نیروهای امنیتی از ابتدای سال جاری ۱۵۵ فقره پرونده قاچاق کالا و سوخت تشکیل شد که ۱۳۹ فقره آن مختومه شده است.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اردستان تاکید کرد: تعدا چهار فقره بیت کوین «دستگاه استخرا ارز دیجیتال» در شهرستان اردستان شناسایی و تشکیل پرونده شده که این پرونده بیش از ۱۰ میلیارد ریال ارزش تقریبی داشته است.

کد مطلب 4829771

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