حجت الاسلام سیدرضا اکرمی عضو جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با اینکه با توجه به عیان شدن رویکرد و موضع اروپا در قبال برجام و طرح مسئله مکانیزم ماشه، سیاست‌ها و رویکردهای دولت نیاز به چه تغییراتی دارد؟ اظهار داشت: پیشنهاد من این است که ما مسائل داخلی را از مسائل خارجی جدا کنیم. برای مثال در وزارت کشور، شورای عالی امنیت ملی، وزارت امور خارجه و هر جای دیگر یک گروهی داشته باشیم که فقط در مورد مسائل خارجی فکر، فهم و بررسی کنند و پی بگیرند.

وی عنوان کرد: مسائلی هم داریم که مربوط به داخل است. ما ظرفیت‌هایی در داخل کشور داریم. از نقدینگی دو تریلیونی گرفته تا کارخانجاتی که ۲۰ درصد یا ۳۰ و ۵۰ درصد کار می‌کنند یا ظرفیت‌های دست نخورده‌ای که در بین نسل جوان داریم باید نسبت به داخل کشور مورد توجه قرار گیرند.

عضو جامعه روحانیت مبارز با اشاره به نامگذاری سال رونق تولید از سوی رهبر معظم انقلاب، گفت: منِ سید رضا اکرمی به عنوان یک فرد و شما به عنوان یک فرد واقعاً نسبت به این پیشنهاد چه کردیم. طرح و پیشنهادی دادم؟ اظهار نظری کردم؟ سرفه ای کردم؟ منبری رفتم؟ ما بیشتر در داخل کشور گفتار درمانی می‌کنیم در حالی که امور ما با گفتار درمانی درست نمی‌شود بلکه باید با عمل درمانی مشکلات داخل کشورمان را حل کنیم و باید اولویتمان بر داخل باشد. امور خارجی مان را هم به اهلش بدهیم تا درست عمل کنند.

اکرمی در رابطه با اینکه با توجه به شرایط فعلی رویکرد دولت و وزارت خارجه نباید به سمت تعمیق روابط با کشورهای منطقه و شرق برود؟ تاکید کرد: ما بنا داریم با همه دنیا به جز اسرائیل و آمریکا ارتباط داشته باشیم. یقیناً در این راستا همسایگانمان اولویت دارند. حدود ۱۵ کشور همسایگان ما هستند که هزار میلیارد دلار وارداتشان است، حالا بازار ما در آنجا چقدراست؟ ما در وهله اول باید با همسایگان و کشورهای همراهمان ارتباط داشته باشیم و شرق و غرب مهم نیست.

وی خاطرنشان کرد: اینکه در اسلام به همسایه داری سفارش شده والله، بالله فقط به سلام و علیک نیست بلکه به معامله، امنیت، کار و سرمایه گذاری نیز هست. گفته می‌شود از سال ۹۶ حدود ۲۵ میلیارد دلار توسط مردم به دلیل ترس و ناامنی به تاجیکستان و ترکیه برده شده است. ما باید برای مردم امنیت فراهم کنیم که پول را همین جا سرمایه گذاری کنند. ما باید اشکال داخلی مان را خودمان برطرف کنیم.

عضو جامعه روحانیت مبارز در رابطه با سیاست اروپایی‌ها در دوران بعد از خروج آمریکا از برجام تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب فرمودند و ما هم می‌دانیم. اروپا، آمریکا را رها نمی‌کند زیرا هر دو به هم احتیاج دارند. اروپا به دلیل طرح تعرفه آمریکا با آنها کنار می‌آید. ما باید هرچه می‌توانیم گلیم‌مان را از اروپا جدا کرده و دلمان را به آنها خوش نکنیم. واقعاً باید خودمان را قوی و نیرومند کنیم.