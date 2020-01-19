زمینه شکوفایی افراد دارای مشکلات جسمی حرکتی فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت الله رحیمی یکشنبه در بازدید از مدرسه شوریده شیرازی بیان کرد: مشکلات مختلفی در این مجموعه وجود دارد که دستگاه‌های مختلفی نظیر ورزش و جوانان و آموزش و پرورش باید مشکلات آنان را برطرف کنند.

استاندار فارس متذکر شد: با توجه به ملزوماتی که مورد نیاز روشندلان استان است استانداری فارس نیز در تلاش است تا ملزومات مورد نیاز این افراد را تهیه کند.

وی ابراز امیدواری کرد: با توجه به اینکه این مراکز یکی از اصلی ترین مراکزی است که می‌تواند نسبت به آموزش افراد روشندل و افرادی که دارای مشکلات جسمی و حرکتی هستند امیدواریم که اینگونه مراکزدر سطح استان با جذب مشارکت‌های خیرین افزایش یابد.

به عقیده استاندار فارس مشکلات بهداشتی افرادی که دارای معلولیت و مشکلات جسمی و حرکتی هستند در اولویت حل مشکلات باشند.