  1. استانها
  2. فارس
۲۹ دی ۱۳۹۸، ۱۸:۱۶

استاندار فارس

زمینه شکوفایی افراد دارای مشکلات جسمی حرکتی فراهم شود

زمینه شکوفایی افراد دارای مشکلات جسمی حرکتی فراهم شود

شیراز- استاندار فارس گفت: ١۵ هزار نفر در استان فارس مشکلات جسمی و حرکتی دارند که زمینه شکوفایی استعدادهای این افراد فراهم شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت الله رحیمی یکشنبه در بازدید از مدرسه شوریده شیرازی بیان کرد: مشکلات مختلفی در این مجموعه وجود دارد که دستگاه‌های مختلفی نظیر ورزش و جوانان و آموزش و پرورش باید مشکلات آنان را برطرف کنند.

استاندار فارس متذکر شد: با توجه به ملزوماتی که مورد نیاز روشندلان استان است استانداری فارس نیز در تلاش است تا ملزومات مورد نیاز این افراد را تهیه کند.

وی ابراز امیدواری کرد: با توجه به اینکه این مراکز یکی از اصلی ترین مراکزی است که می‌تواند نسبت به آموزش افراد روشندل و افرادی که دارای مشکلات جسمی و حرکتی هستند امیدواریم که اینگونه مراکزدر سطح استان با جذب مشارکت‌های خیرین افزایش یابد.

به عقیده استاندار فارس مشکلات بهداشتی افرادی که دارای معلولیت و مشکلات جسمی و حرکتی هستند در اولویت حل مشکلات باشند.

کد مطلب 4829856

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه