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۹ دی ۱۳۸۲، ۱۴:۳۲

بيانيه دفتر جنبش امل لبنان در تهران به مناسبت فاجعه زمين لرزه بم

در پي وقوع زمين لرزه دلخراش بم و كشته و زخمي شدن ده ها هزار تن از مردم اين منطقه ، دفتر جنبش امل لبنان در تهران با صدور بيانيه اي اين فاجعه دلخراش را به محضر امام زمان (عج) ، مقام معظم رهبري و همه ملت ايران به ويژه بازماندگان اين حادثه دردناك تسليت گفت.

به گزارش خبرگزاري مهر دفتر جنبش امل در اين بيانيه تاکيد کرده است که ازدست رفتن شمارزيادي از پيروان مکتب اهل بيت عصمت و طهارت در ايران اسلامي ضايعه بسيار بزرگ و دردناک است اما ما مطمئنيم که ملت غيور ايران از اين امتحان الهي سربلند بيرون خواهند آمد.
در بخشي ديگري از اين بيانيه آمده است : مردم مسلمان لبنان نيز خود را در غم و اندوه شما عزيزان شريک مي دانند و از هيچ گونه کمک به بازماندگان اين واقعه دلخراش دريغ نخواهند کرد.
دفترجنبش امل لبنان در ادامه با آرزوي صبر و شکيبايي براي بازماندگان فاجعه زمين لرزه بم ، شفاي عاجل مجروحان اين حادثه را از خداوند  منان مسئلت و براي عزت و سربلندي ايران اسلامي و استمرار حکومت اسلامي دعا کرد.
در پايان اين بيانيه آمده است : ما اطمينان داريم که ملت بزرگوار ايران در سايه توجهات خاصه امام زمان (عج) و رهبري خردمندانه حضرت آيت الله خامنه اي و تلاش هاي مستمر دولتمردان خود اين حادثه دردناک را پشت سرگذاشته و بار ديگر به فرموده رهبري آن بر روي ويرانه هاي بم ، شهري آباد و مستحکم خواهند ساخت.
گفتني است هواپيماهاي حامل کمک هاي بشردوستانه لبنان براي بازماندگان زمين لرزه دلخراش بم به اين منطقه ارسال شد.
رئيس جمهور ، نخست وزير ، رئيس مجلس لبنان و ديگر مقامات اين کشور نيزاين حادثه دلخراش را به ملت و دولت ايران تسليت گفتند.
کد مطلب 48299

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