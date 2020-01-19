لندن و برلین مدعی شدند به برجام متعهد هستند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس و امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه امروز یکشنبه مدعی تعهد کشورهایشان به توافق هستهای سال ۲۰۱۵ با ایران موسوم به برجام شدند!
به گزارش بی بی سی، یک سخنگوی دفتر نخست وزیری انگلیس از طرح موضوع ایران در دیدار این دو مقام در حاشیه نشست لیبی در برلین خبر داد و ادعا کرد: درباره ایران، سران دو کشور بر تعهد خود به برجام تاکید کردند و همچنین توافق کردند که برای پیشگیری ایران از دستیابی به سلاح هستهای نیاز به تعریف چارچوب کاری بلندمدت وجود دارد.
به گفته این سخنگو، دو طرف درباره «اهمیت تنشزدایی و همکاری با شرکای بینالمللی برای یافتن راه حل سیاسی برای کاهش تنشهای موجود» توافق کردند.
این در حالیست که اروپاییها اخیراً مکانیسم ماشه در برجام را فعال کردهاند.
گفتنی است که در مکانیسم ماشه به لحاظ حقوقی، ابتدا درخواست جلسات حل اختلاف خواهد شد و با قانع نشدن احتمالی اروپاییها، نهایتاً با ارجاع موضوع به شورای امنیت، تحریمهای سازمان ملل بازخواهد گشت.
در مکانیسم ماشه برجام، شورای امنیت در مورد قطعنامه ادامه لغو تحریمهای ایران رأیگیری میکند. فقط کافی است یکی از سه کشور آمریکا، فرانسه یا انگلیس این قطعنامه را وتو و طی ۳۰ روز به تصویب نرسد، آنگاه به شکل خودکار، تمامی تحریمها علیه ایران به کار میافتد.
این روند ذیل بند ۳۶ و ۳۷ برجام اینگونه تعریف شده که هر یک از طرفهای برجام میتوانند در صورتی که طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرد، موضوع را در کمیته حل اختلاف مطرح کنند.
این کمیته ۱۵ روز فرصت حل اختلاف را دارد و اگر به نتیجه نرسد با ورود وزیران امور خارجه ۱۵ روز دیگر زمان وجود خواهد داشت. البته در اینجا امکان افزایش زمان رسیدگی نیز پیشبینی شده است.
به طور همزمان امکان طرح شکایت در شورای مشاوران وجود دارد و آنها باید تا ۱۵ روز بعد نظر غیر الزامآور خود را ارائه کنند.
چنانچه اختلافات در ۳۰ روز حل نشود؛ گام سوم، فرصت پنج روزه برای کمیته مشترک است که با کمک شورای مشاوران راهحلی بیابد.
اما اگر همچنان اختلافات پابرجا باشد، طرفین میتوانند تعهدات خود را به طور کامل یا گام به گام متوقف کنند و موضوع را با ۱۵ عضو شورای امنیت در میان بگذارند.
در مرحله پنجم، پس از ارجاع موضوع به شورای امنیت، اعضای آن ۳۰ روز فرصت رأیگیری دارند. تا بدون رأی وتوی اعضای دائم این شورا (آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین) قطعنامه به تصویب برسد.
پس از این پنج مرحله، اگر شورای امنیت در مدت یک ماه قطعنامهای صادر نکند، مکانیسم ماشه به کار میافتد و تحریمها به طور خودکار بازمیگردند.
دو دیپلمات اروپایی مدعی شدهاند هدف از این اقدام بازگرداندن تحریمها نیست بلکه هدف، حفظ توافق از طریق گفتوگو با ایران برای بازگشت تهران به تعهدات برجامی است
نظر شما