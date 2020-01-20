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۳۰ دی ۱۳۹۸، ۸:۲۷

علی لاریجانی تاکید کرد:

ایران امن و مقتدر است/حقوق هواداران فوتبال نباید نادیده گرفته شود

ایران امن و مقتدر است/حقوق هواداران فوتبال نباید نادیده گرفته شود

رئیس مجلس با اشاره به تصمیمی که کنفدراسیون فوتبال آسیا گرفته است گفت: ایران کشوری امن و مقتدر است و نباید حقوق هواداران ورزش و فوتبال در آن نادیده گرفته شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی در دیدار وزیر ورزش و جوانان با اشاره به این که ایران کشوری امن و مقتدر است و نباید حقوق هواداران ورزش و فوتبال در آن نادیده گرفته شود، گفت: انتظار داریم رفتار مجامع بین المللی، جهانی و آسیایی نسبت به ورزش و فوتبال ایران بی طرفانه و مطابق منشورهای بین المللی باشد.

لاریجانی در دیدار مسعود سلطانی فر گفت: تیم های محبوب و پر طرفدار ایرانی در آسیا و جهان  مورد توجه هستند و نام ایران در هر کجا برای آن مجموعه، اعتباری بزرگ است.

رییس مجلس با اشاره به مسایل اخیر مربوط به باشگاه‌های کشور از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت: مواضع درست باشگاه‌ها، فدراسیون و مدیران باشگاه‌های فوتبال ایران برای حفظ حقوق ورزش، جوانان و فوتبال کشور مورد حمایت مجلس شورای اسلامی است و امیدوارم با تدابیر و اقدامات قانونی و با حفظ منافع ملی، مشکل  پیش آمده به سرعت حل شود. 

وی ادامه داد: انتظار داریم رفتار مجامع بین المللی، جهانی و آسیایی نسبت به ورزش و فوتبال ایران بی طرفانه و مطابق منشورهای بین المللی باشد.

رییس مجلس تاکیدکرد: ایران کشوری امن و مقتدر است و نباید حقوق هواداران ورزش و فوتبال در آن نادیده گرفته شود.

کد مطلب 4830092
رضا خسروي

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