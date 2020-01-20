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۳۰ دی ۱۳۹۸، ۹:۴۴

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد:

برقراری ۴۰۸ تماس با مرکز ۱۲۵ همدان/۳۴۲ مزاحمت تلفنی ثبت شد

برقراری ۴۰۸ تماس با مرکز ۱۲۵ همدان/۳۴۲ مزاحمت تلفنی ثبت شد

همدان - رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان گفت: شهروندان همدانی طی ۲۴ ساعت گذشته ۴۰۸ مرتبه با مرکز آتش‌نشانی تماس گرفته‌اند که از این تعداد ۳۴۲ تماس مزاحمت تلفنی بوده است.

محمدرضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق اعلام مرکز پیام و کنترل فرماندهی عملیات ۳ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش آتش نشانان همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

وی گفت: شهروندان همدانی دیروز ۴۰۸ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته‌اند که از این تعداد ۳ مورد منجر به عملیات شده است.

رئیس سازمان آتش نشانی همدان بابیان اینکه ۱۰ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده و ۵۲ تماس اشتباه بوده است، گفت: متأسفانه ۳۴۲ مورد از تماس‌ها نیز ایجاد مزاحمت بوده است.

بیاناتی افزود: عملیات انجام شده در این مدت ۳ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور در رکنی، نجات افراد محبوس شده در منزل در اعتمادیه و تست گاز منوکسید کربن در گلزار بوده که توسط آتش نشانان به انجام رسید.

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان اضافه کرد: تعداد ۳ نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.

کد مطلب 4830120

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