برقراری ۴۰۸ تماس با مرکز ۱۲۵ همدان/۳۴۲ مزاحمت تلفنی ثبت شد

محمدرضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق اعلام مرکز پیام و کنترل فرماندهی عملیات ۳ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش آتش نشانان همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

وی گفت: شهروندان همدانی دیروز ۴۰۸ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته‌اند که از این تعداد ۳ مورد منجر به عملیات شده است.

رئیس سازمان آتش نشانی همدان بابیان اینکه ۱۰ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده و ۵۲ تماس اشتباه بوده است، گفت: متأسفانه ۳۴۲ مورد از تماس‌ها نیز ایجاد مزاحمت بوده است.

بیاناتی افزود: عملیات انجام شده در این مدت ۳ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور در رکنی، نجات افراد محبوس شده در منزل در اعتمادیه و تست گاز منوکسید کربن در گلزار بوده که توسط آتش نشانان به انجام رسید.

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان اضافه کرد: تعداد ۳ نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.