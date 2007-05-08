چین و روسیه اتهام ارسال تسلیحات به دارفور را تکذیب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های دو کشور، "جیانگ‌ یوو" سخنگوی‌ وزارت‌ امور خارجه‌ چین‌ امروز با بی اساس خواندن این اتهامات اعلام‌ کرد که دولت‌ این کشور رفتاری‌ سختگیرانه‌ و مسئولانه‌ در زمینه‌ صادرات‌ سلاح‌ دارد.

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وی گفت که کشورش به مناطقی که بر اساس قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل مورد تحریم هستند، تسلیحات صادر نمی کند.

عفو بین‌ الملل‌ با استناد به‌ گزارش‌ سال‌ 2005 مقامات‌ سودانی‌ اعلام‌ کرده است که همچنان‌ سلاح‌، ‌مهمات‌ و تجهیزاتی‌ به‌ دارفور برای‌ عملیات‌ نظامی‌ ارسال می شود

این‌ سازمان‌ به‌ ویژه‌ اعلام‌ می‌ کند که‌ خارطوم‌ ده ها میلیون‌ دلار سلاح‌ ،‌مهمات‌ و تجهیزات‌ چینی‌ به‌ ویژه‌ هواپیما و بالگرد خریداری‌ کرده‌ و بخشی‌ از این‌ تسلیحات‌ در دارفور مورد استفاده‌ قرار گرفته‌ است‌.

در پی‌ انتشار گزارش‌ سازمان‌ عفو بین‌ الملل‌ که‌ در آن‌ علاوه‌ بر چین؛‌ روسیه‌ نیز به‌ ارسال‌ سلاح‌ به‌ سودان‌ متهم‌ شده‌ است،‌ مسکو ارسال‌ سلاح‌ را تکذیب‌ کرد‌.

درگزارش سازمان عفو بین المللی اعلام شده که طی سال 2005 روسیه به میزان 21 میلیون دلار و چین 24 میلیون دلار به سودان سلاح فروخته اند.



بخش‌ مطبوعاتی‌ وزارت‌ امور خارجه‌ روسیه با اعلام رعایت بندهای‌ قطعنامه‌ سازمان‌ ملل‌ متحد برای عدم فروش‌ سلاح‌ به‌ دارفور‌ اعلام‌ کرد که مسکو هیچ‌ سلاحی‌ برای‌ دارفور ارسال‌ نکرده‌ است.

وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد :"هیچ سلاح روسی به دارفور صادر نشده است" و مسکو "کاملاً مفاد قطعنامه های سازمان ملل متحد در خصوص ممنوعیت صادرات سلاح به دارفور را رعایت می کند".

در گزارشی که از سوی سازمان غفو بین الملل منتشر شده روسیه و چین به صدور تسلیحاتی به سودان متهم شده اند که برعلیه مردم غیر نظامی بکار گرفته می شود.

در گزارش سازمان ملل، بلاروس، عربستان سعودی، و کویت نیز در میان صادر کنندگان سلاح به سودان قرار دارند.