به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از درسنامه‌های مقطع کارشناسی علوم قرآن و حدیث، روز چهارشنبه ۲ بهمن ماه از ساعت ۹ الی ۱۲ در وزارت علوم و تحقیقات و فناوری برگزار می‌شود.

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و «مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور» در راستای مصوبات شورای توسعه فرهنگ قرآنی شورای عالی انقلاب فرهنگی و با هدف ساماندهی و تدوین کتب و محتوای آموزشی درسی برای مراکز دانشگاهی مجری رشته علوم قرآن و حدیث در مقطع کارشناسی در اواخر سال ۱۳۹۵ همکاری علمی‌ای را آغاز کردند. این همکاری در قالب انعقاد قرارداد تدوین ۲۱ عنوان درسنامه قرآنی تبلور یافت و برای اجرایی کردن قرارداد یادشده دبیرخانه‌ای با عنوان «کارویژه تدوین درسنامه‌های قرآنی» در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تشکیل شد.

این مجموعه آثار براساس سرفصل‌های مصوب کارشناسی علوم قرآنی در قالب مشارکت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور که هر دو از مراکز زیر مجموعه وزارت علوم تحقیقات و فناوری است طراحی و تدوین شده است.

مراسم رونمایی از این آثار از ساعت ۹ الی ۱۲ روز چهارشنبه ۲ بهمن ماه در سالن شهدای جهاد علمی (طبقه پانزدهم) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با حضور مسئولان ذیربط وزارت، مولفین، ناظرین طرح‌ها، معاونین آموزشی و مدیران گروه‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار می‌شود.