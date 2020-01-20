صدور سند تک برگ کاداستری برای ۷ هزار هکتار از اراضی ملی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد طاهری صبح دوشنبه در حاشیه یازدهمین جلسه کارگروه رفع موانع تثبیت مالکیت دولت در اراضی ملی و دولتی استان تهران در جمع خبرنگاران گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون برای بیش از ۷ هزار هکتار اراضی ملی و دولتی استان تهران اسناد تک برگ کاداستری صادر شده است.

طاهری با بیان اینکه اجرای طرح کاداستر یکی از برنامه‌های مهم و اساسی مجموعه منابع طبیعی به شمار می‌رود اظهار داشت: در اجرای این طرح پلاک‌های حساس در اولویت قرار داشته و این میزان از اراضی که در سال جاری دارای سند تک برگ کاداستری شده‌اند همگی جزو پلاک‌های حساس و پراهمیت در استان تهران بوده‌اند.

وی به کارکرد تشکیل جلسات کارگروه رفع موانع تثبیت مالکیت دولت در اراضی ملی و دولتی اشاره کرد و افزود: این کارگروه با هدف تسریع و رفع موانع موجود بر سر راه اجرای طرح کاداستر تشکیل شده است و با توجه به تعامل خوب و مؤثری که بین ادارات کل منابع طبیعی و ثبت اسناد استان تهران و واحدهای زیر مجموعه وجود دارد خوشبختانه شاهد تسریع در روند اجرای طرح کاداستر در سطح استان تهران هستیم.

این مسئول منابع طبیعی استان تهران ادامه داد: با توجه به اهمیت اجرای این طرح اهتمام جدی بر آن است که تا پایان سال ۹۹ تمامی اراضی ملی و دولتی استان تهران زیر پوشش اجرای این طرح قرار گیرند.

طاهری درباره مزایای اجرای طرح کاداستر تأکید کرد: از آنجایی که با اجرای این طرح اراضی ملی و مستثنیات کاملاً منفک و مشخص می‌شود، از این رو ضمن تثبیت حقوق و مالکیت دولت، از تجاوز و تصرف به عرصه‌های ملی و بیت المال جلوگیری شده و زمینه بسیاری از مشکلات و سو استفاده‌های احتمالی کاهش یافته و شرایط تسریع در پاسخگویی به مراجعین نیز فراهم خواهد شد.