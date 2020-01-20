ارسال پنجمین محموله کمک رسانی خراسان جنوبی به سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین لاژوردی صبح دوشنبه در حاشیه ارسال کمک‌های امدادی به سیستان و بلوچستان بیان کرد: هلال احمر شهرستان فردوس همانند سایر شعب استان، اقدام به جمع آوری اقلام غیر نقدی و کمک‌های نقدی برای سیل زدگان کرده است.

وی با بیان اینکه تاکنون چهار محموله کمک‌های امدادی از سطح استان به منطقه سیل زده سیستان و بلوچستان ارسال شده است، افزود: طی امروز پنجمین محموله امدادی خراسان جنوبی از فردوس به مقصد سیستان و بلوچستان ارسال شد.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان فردوس با بیان اینکه این محموله کمک‌های اهدایی مردم شهرستان فردوس است، افزود: این محموله شامل دو هزار و ۵۶ ثوب انواع البسه، ۸۴۰ قوطی کنسروجات، ۵۴ تخته پتو و دیگر مواد خوراکی برای سیل زدگان سیستان و بلوچستان است.

وی ارزش ریالی محموله را یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون ریال عنوان کرد و گفت: این کالاها برای توزیع با یک دستگاه کامیونت هلال احمر به ایرانشهر ارسال می‌شود.

لاژوردی اظهار کرد: شهروندان می‌توانند کمک‌های نقدی خود را برای سیل زدگان سیستان و بلوچستان از طریق شماره حساب ۹۹۹۹۹ نزد کلیه بانک‌ها و کد دستوری # ۱۱۲ * واریز کنند.

گفتنی است شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۹۹۹۹۹۹۹۹۶ و شماره شبا 920120000000000000099999 IR نزد بانک ملت و شماره کارت ۵۸۹۴۶۳۱۸۵۰۲۵۹۷۳۰ نزد بانک رفاه کارگران از دیگر راه‌های قانونی کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان از سوی هلال احمر اعلام شده است.