مشتاقانه منتظر شروع کار در عمان هستم/هدفمان صعود به جام جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران و تیم پرسپولیس روز گذشته رسما به عنوان سرمربی جدید تیم ملی عمان انتخاب و معرفی شد.

گفته می شود قرارداد برانکو یک میلیون و ۵۰۰ هزار یورو است.

برانکو بعد از امضای قرارداد با عمان، گفت: وظیفه سخت و سنگینی در تیم عمان دارم. تمام تلاشم را برای رسیدن به موفقیت های بزرگ با این تیم به کار می گیرم.

سرمربی تیم ملی عمان یادآور شد: هدف ما این است که از مرحله دوم انتخابی جام جهانی صعود و برای یکی از سهمیه های جام جهانی رقابت کنیم. این پروژه ای است که برای آن به اینجا آمده ام.

برانکو یادآور شد: من با شیخ سالم بن سعید رئیس فدراسیون عمان صحبت کردم. مشتاقانه منتظر آغاز کار و انتقار تجربیاتم برای بهبود سطح فوتبال عمان هستم.