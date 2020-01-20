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۳۰ دی ۱۳۹۸، ۱۰:۵۳

برانکو ایوانکوویچ:

مشتاقانه منتظر شروع کار در عمان هستم/هدفمان صعود به جام جهانی است

مشتاقانه منتظر شروع کار در عمان هستم/هدفمان صعود به جام جهانی است

سرمربی تیم ملی فوتبال عمان گفت: مشتاقانه منتظر شروع کار در عمان و انتقال تجربیاتم هستم.

به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران و تیم پرسپولیس روز گذشته رسما به عنوان سرمربی جدید تیم ملی عمان انتخاب و معرفی شد.

گفته می شود قرارداد برانکو یک میلیون و ۵۰۰ هزار یورو است.

برانکو بعد از امضای قرارداد با عمان، گفت: وظیفه سخت و سنگینی در تیم عمان دارم. تمام تلاشم را برای رسیدن به موفقیت های بزرگ با این تیم به کار می گیرم.

سرمربی تیم ملی عمان یادآور شد: هدف ما این است که از مرحله دوم انتخابی جام جهانی صعود و برای یکی از سهمیه های جام جهانی رقابت کنیم. این پروژه ای است که برای آن به اینجا آمده ام.

برانکو یادآور شد: من با شیخ سالم بن سعید رئیس فدراسیون عمان صحبت کردم. مشتاقانه منتظر آغاز کار و انتقار تجربیاتم برای بهبود سطح فوتبال عمان هستم.

کد مطلب 4830257

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