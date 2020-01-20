گفتگو با مفاخر، نخبگان و سیاسیون در «کارستان» شبکه سه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت سیما، حامد چهاردوری تهیه کننده «کارستان» در خصوص فرآیند تولید این برنامه گفت: مجموعه تلویزیونی «کارستان»، کاری از گروه سیاسی شبکه سه سیما ویژه انتخابات مجلس شورای اسلامی است که در ادامه مجموعه هایی که برای انتخابات تولید کرده بودیم است، در این دوره انتخابات مجلس هم مجموعه ای با ساختاری جدید طراحی کرده ایم که در ۲ بخش ساختار و محتوا دارای نوآوری است.

وی ادامه داد: برنامه «کارستان» دارای سه بخش گفتگو با شخصیت های مطرح سیاسی، مفاخر و نخبگان کشور و گزارش های پشت صحنه است. همچنین خواننده های مطرح اقوام با زبان ها و گویش های محلی در کنار سایر خواننده های کشور به نمایندگی از مردم ایران نیز در این برنامه حضور دارند. مجریان «کارستان» شهرام شکیبا، محمد قاسمی و پدرام آبدان هستند. در بخش استندآپ کمدی این برنامه علیرضا مسعودی، سامان گوران و بهزاد قدیانلو اجرا می کنند.

چهار دوری گفت: برای اولین بار در تلویزیون ما از دکور ۳۶۰ درجه استفاده کردیم، نمای دکور قسمتی از کشور عزیزمان ایران است و یک چهار راه درون شهری را طراحی کرده ایم که در هر گوشه از این چهار راه اتفاقات مختلفی می افتد که شامل گفتگو با نخبگان کشور، شخصیت های شناخته شده در حوزه های سیاسی، اقتصادی و بازیگران است؛ بخش دیگر برنامه شامل استندآپ کمدی و بخش آواهای سنتی و محلی که توسط خوانندگان معروفی مانند سالار عقیلی و حمید حامی و دیگر خوانندگان اجرا می شود. زبان این برنامه کاملا نرم بوده و هدف آن هم ارتقاء و کیفی کردن انتخاب برای مردم است. سعی ما این بوده که محتوای سیاسی که معمولا خشک است را با ادبیاتی نو و شاد و مفرح به مخاطبان ارائه دهیم.

تهیه کننده «کارستان» تمایز این برنامه با دیگر برنامه های انتخاباتی را تفاوت ساختار و محتوا دانست و توضیح داد: از جمله تمایزهای این برنامه ایستادن تماشاگران در این دکور شهری است که برای اولین بار اجرا شد، در استندآپ کمدی ها به موضوعات سیاسی و اجتماعی در قالب طنز پرداخته می شود. در بخش گفتگو انتظارات و مطالبات مردم از مجلس شورای اسلامی آینده مورد برسی و نقد قرار می گیرد؛ تمام تلاشمان این است تا در تولید این برنامه قدمی رو به جلو برداریم تا انشاله شاهد مجلسی باشیم که چه از نظر کمی و کیفی برای آینده کشور تاثیرات خوبی بگذارد.

وی با اشاره به تلاش تیمی ۱۵۰ نفره در این برنامه اظهار داشت: در اتاق فکر این مجموعه از ظرفیت جامعه دانشگاهی، هنرمندان، نویسندگان حوزه طنز، تولید کنندگان محتوای سیاسی و روزنامه نگاران استفاده کرده ایم و خروجی آن کار تیمی ۱۵۰ نفره است که در تولید این برنامه مشارکت دارند، تا بتوانیم به بهترین شکل این برنامه را روی آنتن ببریم.

چهار دوری درباره بازخورد های این برنامه گفت: خوشبختانه تا اکنون این برنامه مورد استقبال خوب بینندگان عزیزمان قرار گرفته است، انشاءالله با پخش قسمت های دیگر «کارستان» شاهد جلب رضایت بیشتر مردم عزیزمان از این برنامه باشیم، یکی دیگر از مواردی که باعث خوشحالی ما شده است بازنشر قسمت های مختلف این برنامه در سایت های خبری است.

«کارستان» کاری از گروه سیاسی شبکه سه سیماست که از یکشنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۶:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.