فوتبال ایران اعتبار آسیاست/ نبودن امنیت در ایران فقط یک بهانه بود

صادق ورمزیار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: صحبت های مبنی بر نبود امنیت و مشکلات کشور تنها یک بهانه است. سالهاست که تمام تیم های ورزشی کشورهای دیگر حتی آمریکا به ایران سفر کرده و هیچ اتفاقی هم برای آنها نیفتاده اما نمی دانم چطور شده که به یک باره از نظر مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا ایران ناامن شده است. البته فکر می کنم آنها می دانند امنیت وجود دارد، بلکه جرأت بازی با تیم های ایرانی را ندارند.

ورمزیار ادامه داد: امیدوارم مسئولان این موضوع را پیگیری کنند و اجازه ندهند چنین تصمیماتی مجددا تکرار شود. فوتبال ایران همیشه به آسیا اعتبار داده، تماشاگران ایرانی باعث فخر فوتبال آسیا شده اند و بارها شاهد بوده ایم که حضور هواداران این دو تیم برای فوتبال آسیا یک رکورد به وجود آورده اما نمی دانم چرا مسئولان AFC عقل و هوش خود را به دست یک عده غیرفوتبالی داده و اجازه می دهند آنها هر بلایی می خواهند سرشان بیاورند.

ورمزیار در پایان خاطرنشان کرد: فوتبال ایران نباید بازیچه دست یک عده آدم های فرصت طلب و کینه توز باشد. مسئولان ایرانی که در AFC حضور دارند باید با قدرت از فوتبال ایران و امنیتی که در کشور است دفاع کرده و اجازه ندهند با بهانه های پوچ، امتیازات زیادی از فوتبال ما گرفته شود.