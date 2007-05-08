به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کویت ، تیم های واترپلو کلمبیا و پرتوریکو ساعت 19 امروز و در استخر القادسیه کویت برگزار کننده دیدار نهایی رقابت های واترپلو کاپ فینا بودند که تیم واترپلوی کلمبیا موفق شد با نتیجه 16 بر 4 برابر پورتوریکو به پیروزی دست یابد.
برپایه این گزارش، تیم کلمبیا با این پیروزی عنوان قهرمانی ومدال طلای این مسابقات را از آن خود کرد و پس از کلمبیا تیم های واترپلو پورتوریکو و ایران به ترتیب رده های بعدی این مسابقات را به خود اختصاص دادند.
* رده بندی کلی این رقابت ها به شرح زیر است:
1- کلمبیا
2 - پورتوریکو
3 - ایران
4 - کویت
5 - عربستان
6 - اروگوئه
7 - کره جنوبی
8 - شیلی
9 - الجزایر
10 - تونس
11- مراکش
12 - کنیا
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