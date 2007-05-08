به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کویت ، تیم های واترپلو کلمبیا و پرتوریکو ساعت 19 امروز و در استخر القادسیه کویت برگزار کننده دیدار نهایی رقابت های واترپلو کاپ فینا بودند که تیم واترپلوی کلمبیا موفق شد با نتیجه 16 بر 4 برابر پورتوریکو به پیروزی دست یابد.

برپایه این گزارش، تیم کلمبیا با این پیروزی عنوان قهرمانی ومدال طلای این مسابقات را از آن خود کرد و پس از کلمبیا تیم های واترپلو پورتوریکو و ایران به ترتیب رده های بعدی این مسابقات را به خود اختصاص دادند.

* رده بندی کلی این رقابت ها به شرح زیر است:

1- کلمبیا

2 - پورتوریکو

3 - ایران

4 - کویت

5 - عربستان

6 - اروگوئه

7 - کره جنوبی

8 - شیلی

9 - الجزایر

10 - تونس

11- مراکش

12 - کنیا