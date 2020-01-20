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۳۰ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۰۹

به همت تبلیغات اسلامی؛

هفت نشست آموزشی احکام در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

هفت نشست آموزشی احکام در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

شهرکرد- هفت نشست آموزشی احکام در چهارمحال و بختیاری به همت تبلیغات اسلامی این استان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفت نشست آموزشی احکام ویژه مبلغان، اصناف، بازاریان و عموم مردم در چهارمحال و بختیاری با حضور مسئول بخش پاسخگویی به احکام حرم حضرت معصومه (س) برگزار شد.

با هدف نشر و ترویج احکام الهی و همچنین توانمندسازی و ایجاد مهارت‌های تبلیغی مبلغان و خانواده‌هایشان هفت نشست آموزش احکام در اداره کل تبلیغات اسلامی استان، ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان‌های فارسان و بروجن و همچنین در حسینیه اعظم شهرکرد ویژه مبلغین، اصناف، بازاریان و عموم مردم برگزار شد.

کارشناس آموزش و پژوهش اداره کل تبلیغات اسلامی با بیان این خبر افزود: با حضور حجت‌الاسلام سید محمد تقی محمدی استاد حوزه و مدرس مدرسه علمیه شهید حقانی، پاسخگوی مرکز ملی پاسخگویی به سوالات شرعی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و مسئول بخش پاسخگویی به احکام حرم حضرت معصومه (س) یک نشست ویژه روحانیون مستقر در تالار جلسات اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

حجت‌الاسلام ابوذر کارگر ادامه داد: در نگارخانه شهید آوینی دومین نشست ویژه همیاران تبلیغ، همسران و خانواده‌های روحانیون مستقر با موضوع بیان احکام مبتلا به برگزار شد.

کارشناس آموزش و پژوهش اداره کل تبلیغات اسلامی بیان کرد: سومین نشست در اداره تبلیغات اسلامی شهرستان فارسان ویژه اصناف و بازاریان با موضوع احکام کسب و کار برگزار شد.

وی گفت: یک دوره روش بیان احکام هم با حضور اساتید فقه و مبلغان حوزه‌های علمیه خواهران استان، مبلغان دانشگاه، طرح امین و مجالس خانگی، با همکاری مدیریت حوزه علمیه خواهران استان چهارمحال و بختیاری در اداره امور قرآنی استان برگزار شد.

حجت‌الاسلام کارگر افزود: حجت‌الاسلام سیدمحمدتقی محمدی همزمان با اقامه نماز مغرب و عشا در حسینیه اعظم شهرکرد نیز برای عموم مردم به بیان احکام پرداخت و از عموم مردم خواست در فراگیری و عمل به احکام الهی تلاش کنند و به دیگران هم یادآوری کنند.

کارشناس آموزش و پژوهش اداره کل تبلیغات اسلامی گفت: مسئول بخش پاسخگویی به احکام حرم حضرت معصومه (س) در اولین نشست خود در مسجد محله آخوند شهر لردگان در جمع روحانیون طرح هجرت و مستقر، ائمه جماعات و هیئت امنای مساجد به بیان احکام پرداخت.

وی گفت: حجت‌الاسلام محمدی در دومین نشست خود، در حوزه علمیه خواهران لردگان به بیان احکام ویژه مبلغان خواهر خواهد پرداخت.

کد مطلب 4830315

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