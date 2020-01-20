به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «یولی ادلشتاین» رئیس کنیست رژیم صهیونیستی از تصمیم خود برای تشکیل جلسهای در کنیست در روز سه شنبه آینده به منظور بررسی مساله اعطای مصونیت به بنیامین نتانیاهو خبر داد.
به گفته یولی ادلشتاین، کنیست در جلسه روز سه شنبه آینده خود در مورد اعطا یا عدم اعطای مصونیت به نتانیاهو رایگیری میکند.
در همین راستا، بنی گانتز، رئیس ائتلاف آبی سفید اظهار داشت که نتانیاهو خواستار اعطای مصونیت شده است و ما با این مساله که هدف از آن صرفا تامین منافع شخصی نتانیاهو است، مقابله خواهیم کرد.
گفتنی است، نتانیاهو به منظور فرار از پروندههای فساد خود و جلوگیری از محاکمه شدن، از کنیست درخواست مصونیت قضایی کرده است.
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