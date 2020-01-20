لازمه ثروت آفرینی در مازندران تشکیل هلدینگ اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل یزدانپاه صبح سه شنبه در همایش هلدینگ سرمایه گذاری با بیان اینکه ظرفیت‌های بالایی در استان وجود دارد افزود: در تبدیل بالفعل این ظرفیت‌ها با مشکل مواجه هستیم زیرا سرمایه گذاری بزرگ یا هلدینگ در این بخش وجود ندارد.

وی اظهار داشت: لازمه تبدیل ظرفیت‌ها به بالفعل و بهره گیری از آن نیازمند انجام سرمایه گذاری‌های مشترک و بزرگ است و باید به ثروت آفرینی در حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی توجه اساسی شود.

وی عنوان کرد: شرکت هلدینگ و سرمایه گذاری با آورده و سهام فعالان اقتصادی در استان تشکیل خواهد شد و حوزه فعالیت آن در حوزه‌های مختلف صنایع تبدیلی، کشاورزی، معدن و غیره خواهد بود.

عزیزالله شهیدی فر رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز با اشاره به جایگاه والای بخش کشاورزی در حوزه تولید اظهار داشت: ثروت آفرینی در بخش کشاورزی سودآور و مقرون به صرفه است زیرا بخش کشاورزی می‌تواند صنایع مختلف را فعال کند.

وی تشکیل هلدینگ سرمایه گذاری و ثروت آفرینی را در استان ضروری برشمرد و با بیان اینکه نباید از تشکیل آن در بخش کشاورزی غافل ماند، افزود: با توجه به اینکه مازندران از داشتن صنایع فرآوری محروم است باید در این حوزه ثروت آفرینی شود.