" هوشنگ ظريف " نوازنده تار، در گفت و گو با خبرنگار هنري " مهر" ضمن بيان اين مطلب در مورد کمبود خوانندگان سنتي جوان در ايران ،افزود: زمان ما خوانندگان برجسته موسيقي سنتي زياد تر و بارزتراز خوانندگان امروزي بودند. اما همان موقع هم تفاوت سني ما با آنها زياد بود.آنها در جايگاه استادي بودند و ما در جايگاه شاگردي.

وي ادامه داد: اساتيدي چون مرحوم " بنان"،" شهيدي "،" محمودي خوانساري" و " قوامي" در سنين بالا خوانندگان موفقي بودند و به نظر من الان خوانندگان جوان بيشتر هستند و مي توانيم اميدوار تراز قبل باشيم. هرچند نمي توانم بگويم متاسفانه يا خوشختانه ، جوانان ما گرايش به موسيقي پاپ دارند و شايد هم طبيعي باشد، چون خوانندگي موسيقي سنتي رياضت مي خواهد.

"ظريف "افزود: در کنار علاقه مندي به موسيقي سنتي ، داشتن حنجره اي قوي که بتواند تحريرها را اجرا کند، بسيار مهم است. يک خواننده جوان بايد پس از سالها تعليم ديدن در کنار اساتيد و پرورش در دامان آنها کاري را به صحنه ببرد. تازه بعد از آن اگر روابطي داشته باشد و آهنگسازي از قدرت و کارآمدي وي خبر داشته باشد تا با وي آلبومي را پر کند و اين خواننده جوان موسيقي سنتي شناسانده شود. هرچند به خاطر تمام اين دلايل خوانندگان جوان در کشور ما ترجيح مي دهند که به تجارت موسيقي بيشتر اهميت بدهند و از اين رو به موسيقي پاپ روي مي آورند. چون هم کوتاه ترين راه است و هم نيازي به آن مشقت ها ندارد.

وي در پايان در مورد وضعيت آموزش موسيقي سنتي در کشور گفت: در حال حاضر اساتيدي هستند که به آموزش موسيقي سنتي اشتغال دارند. چه در آموزشگاه هاي خصوصي و چه در دانشگاه ها. اما بايد بازهم اين کلاس ها بيشتر شود و حمايت هاي دولتي در اين زمينه از قوت بيشتري برخوردار شود تا اين استعدادهاي جوان انگيزه بيشتري براي کار در اين زمينه داشته باشند.