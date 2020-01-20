به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مجمع انتخاب رئیس هیئت ورزش‌های رزمی استان که با حضور سرپرست فدراسیون ورزش‌های رزمی، مدیر کل ورزش و جوانان استان و اعضای مجمع هیئت ورزش‌های رزمی استان برگزار شد، افشین هادی چگینی با کسب ۱۸ رأی در سمت خود ابقاء شد.

دو کاندید پیش از رأی گیری کناره گیری کردند، این مجمع در محل اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد.

برد و باخت نمایندگان استان در لیگ یک فوتسال

‌در ادامه رقابت‌های لیگ یک فوتسال باشگاه‌های کشور، تیم فوتسال کراپ الوند در بازی خانگی برابر تیم فودکای تهران در شهر الوند با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز شد. تیم کراپ الوند با ۲۴ امتیازی و صدرنشین گروه شد.

در ادامه رقابت‌های لیگ یک فوتسال باشگاه‌های کشور، تیم فوتسال شهرداری قزوین، در بازی خارج از برابر تیم پارسیان شهر قدس قرار گرفت و با یک گل باخت، تیم شهرداری قزوین هم اکنون ۱۵ امتیازی است.

شکستی دیگر برای تیم فوتبال کاسپین در لیگ دو

‌تیم فوتبال کاسپین، در ادامه رقابت‌های لیگ دو باشگاه‌های کشور ودر هفته دوم دور برگشت در بازی خارج از خانه برابر تیم آوالان کامیاران صف آرایی کرد و با یک گل شکست خورد.

شاگردان بهمن خدا کرم با ۱۴ امتیاز در مکان دوازدهم جدول قرار دارد.