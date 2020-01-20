۴۵۴ دوره آموزشی توسط هلال احمر گیلان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ولی پور پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش مهم آموزش و پژوهش در حوزه فعالیتهای هلال احمر، گفت: در ۹ ماهه نخست امسال در مجموع ۴۵۴ دوره آموزشی در سه حوزه عمومی و همگانی، تخصصی و امداد و نجات و آموزش ضمن خدمت کارکنان در استان گیلان برگزار شده است.
ولی پور با بیان اینکه در این دورهها در مجموع ۱۲ هزار ۱۲۱ نفر شرکت کردهاند، ادامه داد: از این تعداد ۴۱ دوره در حوزه آموزشهای تخصصی امداد و نجات، ۴۰۷ دوره در حوزه آموزشهای عمومی و همگانی و شش دوره در حوزه آموزشی ضمن خدمت کارکنان برگزار شده است.
وی به برخی برنامههای حوزه آموزش و پژوهش هلال احمر اشاره کرد و افزود: ارتقای سطح دانش و مهارت اقشار مختلف جامعه درباره امداد و کمکهای اولیه، حوادث و سوانح و نحوه مقابله با آن، ایجاد انگیزه در زمینه امداد و کمکهای اولیه و همچنین آشنایی با حوادث و سوانح و ترویج فرهنگ خود امدادی و دگر امدادی از اهداف حوزه آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر است.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان با بیان اینکه این جمعیت یک نهاد امدادی و عام المنفعه است، تصریح کرد: عمده فعالیت این نهاد به موضوعاتی همانند آمادگی و آموزش کمکهای اولیه بوده که بخشی از این آموزشها شامل دورههای آموزش امداد و کمکهای اولیه، آشنایی با حوادث و سوانح طبیعی و انسان ساخت، دورههای آموزش مبتنی بر نیاز محلی، مانور، برنامههای اطلاع رسانی است.
وی برگزاری دوره کشوری تربیت مربی کمکهای اولیه در اردوگاه شاخه زیتون منجیل با مشارکت ۳۹ نفر از نجات گران جمعیت استان، برگزاری ۲ دوره آمادگی در برابر مخاطرات و اسکان اضطراری ویژه خبرنگاران بحران در اردوگاه آموزشهای تخصصی چاف و مرکز علمی و کاربردی هلال احمر استان گیلان و برگزاری دورههای تخصصی کشوری واکنش سریع در اردوگاه آموزش تخصصی چاف با حضور ۸۴ نفر از نجات گران هشت استان شمال و شمال غرب کشور، بخشی دیگری از برنامههای حوزه آموزش و پژوهش در ۹ ماهه نخست امسال عنوان کرد.
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