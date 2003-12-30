آمريكا به علت ترس از افشاي روابط گذشته با صدام، هرگز وي را علني محاكمه نخواهد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، استانلي کوهن درگفتگو با روزنامه فرامنطقه اي الحيات چاپ لندن گفت : شما بايد مواضع واشنگتن در دهه هشتاد (جنگ صدام برضد ايران ) درمورد صدام و حمايت هايش از وي را از ياد نبريد ، حمايت هايي که به خاطر تحقق منافع آمريکا و نيز فروش سلاح به عراق ازصدام صورت مي گرفت.

کوهن که به جده سفر کرده است ، افزود: آمريکا با اشغال عراق در باتلاق اين کشورغرق شده است و دولت کنوني آمريکا به دنبال راه مناسبي براي خروج از باتلاق عراق است .

به گفته وي ، دولت آمريکا به دليل حمايت کامل از اسراييل بدون اينکه اقدامي درراستاي جلوگيري از سياست هاي نژادپرستانه اسراييل و سياست ترور فلسطيني ها انجام دهد ، در تنگنا قرار گرفته است .

اين وکيل آمريکايي اعتراف کرد که مردم آمريکا به دليل سياست توسعه طلبانه دولت خود در بخش هاي بزرگي از جهان از خروج از کشورشان وحشت دارند و حزب نومحافظه کاران مسئول اين سياست هاست.

وي تاکيد کرد: سوء استفاده دولت آمريکا از قدرت نظامي خود برضد ديگران به منظور وادار کردن آنها براي احترام گذاشتن به واشنتگن و تحقق منافع خود شيوه نادرستي است و در حقيقت اين شيوه آغازي براي پايان آمريکا خواهد بود.

کوهن يهودي الاصل در سالهاي اخير مسئوليت دفاع از اقليت هاي عرب و مسلمان را در آمريکا بعد از حادثه 11 سپتامبر به عهده داشت و دراقدامي ديگر برضد آريل شارون نخست وزير اسراييل به عنوان جنايتکارجنگي اقامه شکايت کرد.

کوهن همچنين در سخنراني هفته گذشته خود در مقر سمينار جهاني جوانان اسلامي در جده تحت عنوان " حقوق مسلمانان در آمريکا بين حقيقت و مجاز" گفت : دولت آمريکا دو جنگ را آغاز کرده است يکي در خارج و ديگري درداخل آمريکا که مسلمانان اين کشور از اين جنگ به شدت متضرر شده اند.

کوهن گفت : آمريکا بعد از حادثه 11 سپتامبر هزاران مسلمان را از اين کشور بيرون رانده وتمام جمعيت هاي خيريه را تعطيل کرده است ، تدابير خشن و خشونت طلبانه بر ضد مسلمانان باعث فرار 150 هزار تن از مسلمانان پاکستاني تبار به کانادا شده است.



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