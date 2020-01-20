به گزارش خبرنگار مهر، نعمتالله قنبری نیکدل پیش از ظهر دوشنبه در جلسه کمیته هنری ستاد گرامیداشت دهه فجر گرمسار به میزبانی سالن جلسات اداره فرهنگ و ارشاد این شهرستان ضمن بیان اینکه اجرای سیاستها و رویکردهای بیانیه گام دوم انقلاب در برنامههای فرهنگی و هنری دهه فجر یکی از مهمترین اولویتهایی است که در این ستاد دنبال میشود، اظهار داشت: ۵۰ عنوان برنامه هنری ویژه دهه فجر در گرمسار طراحیشده که این آمار با تکمیل برنامهریزی سایر دستگاههای اجرایی قابلافزایش است.
وی بابیان اینکه تهاجم فرهنگی، ترویج سبک زندگی اسلامی و تمدن سازی فرهنگ اصیل ایرانی با زبان گویای هنر در محوریت این برنامههای قرار دارد، تصریح کرد: ایجاد نشاط و نمایش آرمانها و دستاوردهای انقلاب، برگزاری جشنوارههای فرهنگی و هنری مختلف و اکران فیلمهای جشنواره فجر در گرمسار از برنامههای شاخصی است که ویژهایامالله دهه فجر برنامهریزیشده است.
رونمایی آثار فاخر انقلابی در گرمسار
مسئول کمیته هنری ستاد گرامیداشت دهه فجر افزود: تئاتر خیابانی و رونمایی آثار فاخر انقلابی و برگزاری جشنواره سرودهای انقلابی نیز از دیگر برنامههای مهمی است که در این مدت برگزار میشود.
قنبری نیکدل با اشاره به اینکه بخشی از این برنامهها بهصورت استانی و متمرکز پیشبینیشده است، اضافه کرد: بومیسازی این برنامهها با توجه به شرایط فرهنگی در گرمسار برگزار میشود.
وی با تأکید بر لزوم اجرای برنامههای ویژه دهه فجر با محوریت مردم خاطرنشان کرد: برگزاری برنامههای فرهنگی هنری در مناطق کمتر برخوردار از دیگر اولویتهای مهم این کمیته است که در دستور کار قرار دارد.
ضرورت تقویت پوشش رسانهای برنامههای دهه فجر
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد گرمسار از برگزاری آئین گرامیداشت و یادبود مرحوم «علی جعفری» خبرنگار پیشکسوت این شهرستان در ایام دهه فجر خبر داد و گفت: تقویت پوشش رسانهای برنامههای دهه فجر در دستور کار فعالان رسانهای قرار گیرد.
قنبری نیکدل با تأکید بر اهمیت ویژه تخصصگرایی در برنامههای فرهنگی و هنری ستاد گرامیداشت دهه فجر بیان کرد: دشمن ریشههای فرهنگی و هنری اصیل ایرانی را در انقلاب هدف گرفته است و در این عرصه باید به بنیههای علمی و پژوهشی توجه ویژهای داشته باشیم و نخبهگرایی و جوانگرایی را در رأس برنامههای این ستاد قرار دهیم.
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