وضعیت هوای مسجدسلیمان خطرناک شد

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص میزان ذرات معلق بر اساس اعلام سامانه پایش هوای کشور ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون در شهر اهواز در ساعت ۹ صبح امروز برابر با ۱۳۴ گزارش شده است که برای گروه‌های حساس در وضعیت ناسالم است.

شاخص کیفی هوا در مسجدسلیمان برابر ۵۰۰ است که هوای این شهر در وضعیت خطرناک قرار دارد.

همچنین شاخص کیفی هوا در ماهشهر ۱۴۴، شوشتر ۱۴۱ و سوسنگرد ۱۲۰ ثبت شده است که هوای این شهرها را در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داده است.

شاخص کیفی هوا (AQI) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف هستند، تبدیل به یک عدد بدون واحد کرده و وضعیت آلودگی هوا را سطوح مختلف نمایش می‌دهد.