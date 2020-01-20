محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی نقشه‌های هواشناسی استان خوزستان آسمان استان تا ۲۴ ساعت آینده صاف تا کمی ابری با احتمال بارش پراکنده در مناطق شمال و شمال شرقی و مه یا مه رقیق پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: طی اواخر سه‌شنبه لغایت اوایل پنجشنبه شاهد رگبار و رعد و برق به ویژه در مناطق شمال و شمال شرق استان خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته گتوند با ۲۲.۶ و دهدز با ۲.۷ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

وی گفت: طی همین مدت حداکثر و حداقل دمای اهواز ۲۲.۵ و ۹.۱ درجه سانتی‌گراد را گزارش شده است.