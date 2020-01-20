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۳۰ دی ۱۳۹۸، ۱۵:۱۶

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان:

وقوع رگبار و رعد و برق در خوزستان پیش‌بینی می شود

وقوع رگبار و رعد و برق در خوزستان پیش‌بینی می شود

اهواز- مدیرکل هواشناسی استان خوزستان گفت: از اواخر سه‌شنبه تا اوایل روز پنجشنبه شاهد رگبار و رعد و برق در استان خوزستان خواهیم بود.

محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی نقشه‌های هواشناسی استان خوزستان آسمان استان تا ۲۴ ساعت آینده صاف تا کمی ابری با احتمال بارش پراکنده در مناطق شمال و شمال شرقی و مه یا مه رقیق پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: طی اواخر سه‌شنبه لغایت اوایل پنجشنبه شاهد رگبار و رعد و برق به ویژه در مناطق شمال و شمال شرق استان خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته گتوند با ۲۲.۶ و دهدز با ۲.۷ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

وی گفت: طی همین مدت حداکثر و حداقل دمای اهواز ۲۲.۵ و ۹.۱ درجه سانتی‌گراد را گزارش شده است.

کد مطلب 4830710

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