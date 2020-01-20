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۳۰ دی ۱۳۹۸، ۱۵:۱۵

فرماندار شهریار خبر داد؛

پیش بینی ۳۱۱ شعبه اخذ رأی در سطح شهریار

پیش بینی ۳۱۱ شعبه اخذ رأی در سطح شهریار

شهریار- فرماندار شهریار گفت: تعداد ۳۱۱ شعبه اخذ رأی در سطح شهرستان پیش بینی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله ظاهری ظهر دوشنبه در چهارمین جلسه ستاد اجرایی و هماهنگی امور انتخابات شهرستان شهریار از پیش بینی ۳۱۱ شعه اخذ رأی در سطح شهرستان خبر داد و اظهار داشت: برگزاری انتخاباتی سالم و باشکوه بدون جانبداری له یا علیه داوطلبان مهمترین اولویت فرمانداری و دستگاه‌های ذیربط در این شهرستان است.

طاهری در ادامه گفت: در مجموع شعب ثابت و سیار در سطح شهرستان شهریار، ۳۰۴ شعبه اخذ رأی به منظور برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اولین میان دوره‌ای پنجمین دوره خبرگان رهبری پیش بینی شده است.

وی بیان داشت: در ۱۷ محل اداری، ۲۳ حسینیه، ۱۷۹ مدرسه، ۷۸ مسجد، ۲ مجتمع فرهنگی و ورزشی که با احتساب ۷ شعبه سیار در مجموع ۳۱۱ شعبه، در سطح شهرها و روستاهای شهرستان شهریار مستقر و آماده اخذ رأی از مردم شریف خواهد بود.

فرماندار شهریار بر لزوم حضور حداکثری مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد و افزود: چشم همه دشمنان و بدخواهان نظام به این انتخابات دوخته شده و با انواع توطئه‌ها در تلاش هستند حضور مردم را کمرنگ جلوه دهند تا به انقلاب و نظام ضربه بزنند لذا حفظ هوشیاری و حضور حداکثری در این دوره انتخابات یک ضرورت و یک وظیفه همگانی است.

کد مطلب 4830725

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    نظرات

    • IR ۱۶:۰۴ - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
      0 0
      پاسخ
      بهتره شما و نماینده شهریار در مجلس بفکر مردم شهریار باشید بجای شعار دادن و حرف زدن

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