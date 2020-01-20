جمع آوری کمکهای نقدی و غیر نقدی دانش آموزان برای مناطق سیل زده

به گزارش خبرنگار مهر، هادی زارع پور بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این کمک‌ها در قالب پویش سیل مهربانی در سه هزار مدرسه استان جمع آوری و به این مناطق ارسال می‌شود.

وی بیان داشت: دانش آموزان می‌توانند اقلام مورد نیاز مردم در مناطق سیل زده را برای ارسال از طریق مدارس، جمع آوری کنند.

زارع پور تصریح کرد: لوازم بهداشتی، نوشت افزار، کمک‌های غیر نقدی می‌تواند شامل، خوراک، پوشاک، پتو و زیرانداز باشد.

وی افزود: این پویش‌ها برای دانش آموزان، فرهنگ سازی در راستای نوع دوستی و کمک رسانی به مردم در شرایط سخت است.