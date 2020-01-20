تصادف تریلی با گله گوسفند در مهران حادثه آفرید

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ قدرت الله شهبازبیگی اظهار داشت: روز گذشته در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر برخورد یک دستگاه تریلی کشنده با گله احشام در جاده مهران-ایلام در حوالی کنجانچم، بلافاصله ماموران انتظامی به همراه کارشناس پلیس راه به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی صحنه تصادف مشخص شد یک دستگاه تریلی کشنده که از سمت ایلام به مهران در حال حرکت بوده با گله احشام که در حال عبور از جاده بودند، برخورد کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان مهران خاطر نشان کرد: در این حادثه تعداد ۵ راس گوسفند تلف و ۳ راس دیگر به شدت آسیب دیدند.

سرهنگ شهبازبیگی گفت: کارشناس پلیس راه علت اصلی حادثه را عدم توانایی راننده تریلی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه عنوان کرد.