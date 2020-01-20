به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ندائی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان اردبیل عنوان کرد: استقرار هزار و ۳۱۶ شعبه رأی گیری در شعبه‌های مختلف انتخابی استان اردبیل برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده است.

به گفته وی از این تعداد ۴۱۰ شعبه به صورت سیار بوده و مابقی ثابت خواهند بود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اردبیل با بیان اینکه نتیجه نهایی افراد تأیید صلاحیت شده در انتخابات مجلس شورای اسلامی، ۲۲ بهمن ماه اعلام می‌شود، افزود: نامزدهای انتخاباتی از انجام هر گونه تبلیغات زودهنگام خودداری کرده و ضمن رعایت قوانین از هرگونه تخریب یکدیگر اجتناب کنند.

ندائی ادامه داد: نامزدهای انتخاباتی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از ۲۴ بهمن ماه تا ۲۴ ساعت پیش از آغاز رأی گیری برای انجام تبلیغات و ارائه برنامه‌های خود فرصت خواهند داشت.

وی تصریح کرد: از مجموع ۲۴۱ داوطلب انتخابات مجلس در حوزه‌های انتخابی استان صلاحیت ۹۵ نفر تأیید شده است.

ندائی افزود: تا بدین لحظه ۲۸ نفر از ثبت نام کننده‌ها انصراف داده اند، ۹۱ نفر رد صلاحیت شده و ۲۷ نفر نیز مورد احراز صلاحیت قرار نگرفتند.