سارق انبار دپوی سیم و کابل در شرق پایتخت بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری، اظهار کرد: بیستم فروردین ماه امسال پرونده‌ای با موضوع سرقت از انباری با دستور دادیار شعبه چهارم دادسرای ناحیه ۳۴ تهران به پایگاه چهارم پلیس آگاهی برای شناسایی سارق یا سارقان ارجاع شد و رسیدگی تخصصی در اختیار کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.

این مقام انتظامی گفت: شاکی به پایگاه چهارم دعوت و در تشریح اتفاق رخ داده اظهار داشت، ساعت ۱۶:۰۰ شانزدهم اسفند ماه انبار را ترک و فردای آن روز ساعت ۰۹۰۰ به انبار مراجعه کردم که متوجه شدم کلیه قفل‌های انباری تخریب و از داخل انبار ۹۳ حلقه کابل ،۶۰ حلقه سیم ساختمانی به ارزش حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال سرقت شده است.

این مقام پلیسی افزود: در گام بعدی کارآگاهان به بررسی‌های میدانی پرداختند و مشخص شد روز حادثه یک دستگاه خودروی ریو سفید رنگ در محل تردد داشته و جلوی انبار شاکی توقف کرده است. با بررسی شماره پلاک خودرو مذکور از سیستم راهور ناجا معلوم شد خودرو متعلق به شخصی به نام مرتضی به نشانی خیابان هنگام می‌باشد. با هماهنگی مقام قضائی مالک خودرو به صورت کتبی و تلفنی به پایگاه چهارم دعوت شد ولی وی مراجعه‌ای نداشت.

رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی پایتخت اظهار داشت: با گزارش مجدد دستور توقیف خودرو در سیستم پلیس ثبت و در نهایت خودرو در دوم آبان ماه توسط کلانتری ۱۴۶ حکیمیه بدون سرنشین توقیف و به پارکینگ انتقال یافت.

وی تصریح کرد: با توقیف خودروی سواری مالک آن در آگاهی حاضر و بیان داشت: از موضوع سرقت اطلاعی ندارم و خودرو متعلق به بنده می‌باشد ولی بیشتر اوقات در اختیار فرزندم جمال ۲۱ ساله است. از فرزند وی نیز تحقیق به عمل آمد که اظهار داشت، به مدت دو یا سه روز در طول هفته با خودروی پدرم از ساعت ۱۴۰۰ الی ۲۴۰۰ کار می‌کنم و بعد از آن خودرو در جلوی درب منزل پارک می‌باشد و از موضوع سرقت اطلاع ندارم.

رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی پایتخت گفت: مجدداً از متهم پس از ارائه شماره خودروی ایشان و اعلام اینکه سرقت در ساعت ۰۴۰۰ بامداد صورت گرفته تحقیقات پلیسی انجام گرفت که این بار جمال با مشاهده شواهد غیر قابل انکار، به ناچار لب به اعتراف گشود و گفت: سرقت را قبول دارم و طی دو مرحله اقدام به سرقت کردم و از قبل آمار انبار را داشتم که محل دپوی کابل و سیم می‌باشد. درب انبار را تخریب و ۹۰ کلاف کابل و تعدادی سیم را بار خودروام منتقل و به منزلمان بردم.

این مقام پلیسی ابراز داشت: متهم در ادامه به کارآگاهان گفت، فردای آن روز اموال را به یک ضایعاتی در خیابان احسان بردم و به مبلغ ۱۴۵ میلیون ریال فروختم.

وی اضافه کرد: در گام بعدی تحقیقت پلیسی، مالخر اموال سرقتی شناسایی و با دستور قضائی اکیپی از کارآگاه به مخفیگاه مالخر مراجعه و پس از مراقبت‌های ویژه پلیسی، موفق شدند مالخر اموال سرقتی را به نام عزیز ۴۶ ساله دستگیر کنند.

نثاری با اشاره به اینکه هر دو متهم به سرقت و مالخر اموال سرقتی معترف شدند، خاطر نشان کرد: هر دو متهم با دستور شعبه چهارم دادیاری دادسرای ناحیه ۳۴ تهران روانه زندان شدند.