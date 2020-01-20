مدیران نباید برای حل مشکلات تنها به بودجه و اعتبارات متکی باشند

به گزارش خبرنگار مهر، کیمیا تنهایی عصر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بندرانزلی، اظهار کرد: مدیران باید در زمان عدم اعتماد مردم، مشکلات و تحریم‌ها خودشان را اثبات کنند.

تنهایی با بیان اینکه مدیران دستگاه‌های اجرایی برای اعتماد سازی مردم کوشا باشند، افزود: اعتماد سازی در بین مردم مهمترین امری است که باید از سوی همه کسانی که مسئولیت دارند در دستور کار قرار گیرد.

وی تصریح کرد: مدیران و همه افراد دارای مسئولیت باید از همه ظرفیت‌های موجود برای شفاف سازی و اعتماد سازی بین مردم استفاده کنند.

تنهایی با پرهیز از انجام کارهای نمایشی برای جلب اعتماد مردم، ادامه داد: متأسفانه برخی از مدیران با برداشت‌های ناصحیح از قوانین برخوردهای سلیقه‌ای با مردم انجام می‌دهند که موجبات نارضایتی عمومی و سردرگمی مردم در ادارات را پدید آورده است.

تنهایی تصریح کرد: برخی از مدیران گمان می‌کنند به همه موضوعات اشراف دارند و از پذیرش ایده افراد دلسوز نیز امتناع کرده و یا نسبت به اجرای آن بی توجهی می‌کنند و ادامه این روند سبب ایجاد اعتماد در میان مردم نمی‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گیلان با تأکید بر اینکه مدیر موفق در زمان بحران مشکلات را به خوبی مدیریت می‌کند، گفت: مدیران باید در زمان عدم اعتماد مردم، مشکلات مالی و تحریم‌ها خودشان را اثبات کنند.

تنهایی با بیان اینکه باید کارها به درستی انجام شود، ادامه داد: نباید اینگونه تصور کرد که بدون مشورت از کسی می‌توان کارها را به درستی انجام داد.

وی با بیان اینکه مردم همواره قدرشناس مسئولان خدمتگزار هستند، تاکید کرد: در راستای افزایش نشاط اجتماعی و اعتماد عمومی می‌توان با برگزاری نمایشگاه و جشنواره‌ها به بهانه‌های مختلف و با رعایت همه موازین و قوانین در راستای رونق و توسعه همه جانبه و درآمدزایی برای شهروندان تلاش کرد.

تنهایی تصریح کرد: باید مشکلات با رایزنی و تلاش بیشتر حل شود و برای حل مشکلات تنها نباید چشم انتظار بودجه و اعتبارات دولتی بود.

معاون استاندار گیلان همچنین گفت: در برخی شهرها و استان‌ها از معادن متروکه برای جذب گردشگر استفاده می‌کنند اما بندرانزلی با وجود همه مواهب الهی و جاذبه‌های گردشگری طبیعی و تاریخی همچنان مغفول مانده و باید فکری برای گردشگری این شهر ساحلی کرد.