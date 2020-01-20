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۳۰ دی ۱۳۹۸، ۱۹:۲۵

مدیرکل بحران استاندار مرکزی:

دهیاران به عنوان عضو ستادبحران شهرستان ها فعالانه نقش آفرینی کنند

دهیاران به عنوان عضو ستادبحران شهرستان ها فعالانه نقش آفرینی کنند

اراک- مدیرکل بحران استانداری مرکزی گفت: دهیاران به عنوان عضو ستاد بحران شهرستان ها بایستی فعالانه تر در این حوزه نقش آفرینی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید غیاثی روز دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان اراک اظهار داشت: قانون مدیریت بحران در سال ۷۸ به طور آزمایشی به مدت پنج سال تصویب شد و در سال ۹۲ فرصت آن به اتمام رسید و در خرداد ماه سال جاری رئیس جمهور قانون ثابتی را در این خصوص اعلام کرد.

وی ادامه داد: سند مدیریت بحران در سال ۹۵ تصویب شده و به تمامی دستگاه‌های اجرایی اعلام شده است و سالانه ۳۵ هزار نفر از پرسنل دستگاه‌ها در این حوزه آموزش‌های لازم را کسب می‌کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استان مرکزی افزود: هر دستگاهی باید بر اساس تعداد نیرو از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ وظایف خود را در حوزه آموزش پرسنل در حوزه مدیریت بحران انجام دهد.

غیاثی گفت: قانون مدیریت بحران در حوزه پیشگیری، آمادگی در برابر حوادث و مخاطرات طبیعی و انسان ساز است.

وی بیان کرد: از ۴۴ بلای طبیعی ۳۱ مورد در ایران تجربه شده است و استان مرکزی تقریباً ایران کوچک است و در طی این سال‌ها با زلزله، خشکسالی، طوفان و یخ زدگی و… مواجه است.

غیاثی گفت: استان مرکزی با توجه به تراکم جمعیت و بافت فرسوده مستعد این خطرات است و دچار حوادث طبیعی و غیر طبیعی می‌شود. آموزش و پیشگیری در مواقع بحرانی میزان خسارت‌های وارده را کم می‌کند و شرط آن برخورداری از آمادگی کامل در برابر حوادث است.

مدیرکل مدیریت بحران استان مرکزی اظهار کرد: نزدیک به ۴۸ گسل در استان مرکزی شناسایی شده است و در شهرستان اراک گسل‌های فعال در سال جاری در داود آباد، تلخاب، امان آباد و… است.

غیاثی گفت: در ارتباط با سیل مکان‌هایی به منظور اسکان مردم شناسایی و مشخص شود و در صورت نیاز زیر ساخت‌های آب و برق آن تأمین می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان مرکزی بیان داشت: دهیاران حکم مدیر بحران را دارند و مدیران به عنوان اعضای ستاد بحران شهرستان در جلسات ستاد بحران استان شرکت کنند.

کد مطلب 4830919

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