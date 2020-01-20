دهیاران به عنوان عضو ستادبحران شهرستان ها فعالانه نقش آفرینی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید غیاثی روز دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان اراک اظهار داشت: قانون مدیریت بحران در سال ۷۸ به طور آزمایشی به مدت پنج سال تصویب شد و در سال ۹۲ فرصت آن به اتمام رسید و در خرداد ماه سال جاری رئیس جمهور قانون ثابتی را در این خصوص اعلام کرد.

وی ادامه داد: سند مدیریت بحران در سال ۹۵ تصویب شده و به تمامی دستگاه‌های اجرایی اعلام شده است و سالانه ۳۵ هزار نفر از پرسنل دستگاه‌ها در این حوزه آموزش‌های لازم را کسب می‌کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استان مرکزی افزود: هر دستگاهی باید بر اساس تعداد نیرو از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ وظایف خود را در حوزه آموزش پرسنل در حوزه مدیریت بحران انجام دهد.

غیاثی گفت: قانون مدیریت بحران در حوزه پیشگیری، آمادگی در برابر حوادث و مخاطرات طبیعی و انسان ساز است.

وی بیان کرد: از ۴۴ بلای طبیعی ۳۱ مورد در ایران تجربه شده است و استان مرکزی تقریباً ایران کوچک است و در طی این سال‌ها با زلزله، خشکسالی، طوفان و یخ زدگی و… مواجه است.

غیاثی گفت: استان مرکزی با توجه به تراکم جمعیت و بافت فرسوده مستعد این خطرات است و دچار حوادث طبیعی و غیر طبیعی می‌شود. آموزش و پیشگیری در مواقع بحرانی میزان خسارت‌های وارده را کم می‌کند و شرط آن برخورداری از آمادگی کامل در برابر حوادث است.

مدیرکل مدیریت بحران استان مرکزی اظهار کرد: نزدیک به ۴۸ گسل در استان مرکزی شناسایی شده است و در شهرستان اراک گسل‌های فعال در سال جاری در داود آباد، تلخاب، امان آباد و… است.

غیاثی گفت: در ارتباط با سیل مکان‌هایی به منظور اسکان مردم شناسایی و مشخص شود و در صورت نیاز زیر ساخت‌های آب و برق آن تأمین می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان مرکزی بیان داشت: دهیاران حکم مدیر بحران را دارند و مدیران به عنوان اعضای ستاد بحران شهرستان در جلسات ستاد بحران استان شرکت کنند.