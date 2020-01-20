بهسازی ۱۰۰ نقطه حادثه خیز کم هزینه زودبازده درکهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل خوشوقت عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در سال گذشته ۱۱۰ نقطه حادثه خیز کم هزینه زودبازده شناسایی شد.

وی بیان داشت: این صد نقطه با نصب علائم، گاردریل، حفاظ میانی و روشنایی بهسازی شد.

خوشوقت افزود: از مجموع ۱۱ نقطه حادثه خیز شناسایی شده پرهزینه دیربازده نیز ۱۰ نقطه آن اصلاح و یک نقطه هم در حال حاضر با پیشرفت کاری ۹۰ درصد در حال اجرا است.

وی بیان داشت: شناسایی و اصلاح نقاط حادثه خیز در استان یکی از اقدامات راهداری برای کاهش تصادفات جاده‌ای در استان است.

خوشوقت افزود: پیمانکاران در هنگام عملیات راهسازی به ایمن سازی راه‌ها توجه ویژه داشته و ناظران دستگاه‌های متولی نیز در حین اجرای طرح‌ها بر عملکرد پیمانکاران با جدیت نظارت داشته باشند.