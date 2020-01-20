فعالیت در حوزه مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر باید میدانی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، احد جمالی عصر دوشنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان افزود: طرحهای پژوهشی و مطالعاتی در حوزه مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر باید قابلیت و راهکار اجرایی و عملیاتی داشته باشند.
وی بیان داشت: این طرحها باید به گونهای باشد که به خروجی دقیقی که قابل ارزیابی باشد، منجر شود.
جمالی تصریح کرد: فعالیت در حوزه اعتیاد باید به دور از آمارهای پنهان و پیچیدگیهای سیستمی برنامه ریزی و عمل شود.
وی افزود: کشفیات مواد مخدر در استان نسبت به سال گذشته افزایش ۳۰ درصدی داشته است.
جمالی اظهار داشت: در سال جاری پنج هزار و ۱۳۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان کشف شد.
وی تصریح کرد: نتایج فعالیتهای تحقیقاتی، پژوهشی و دانشگاهی باید مبنای پیشگیری، کنترل، مقابله و مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد در استان قرار گیرد.
جمالی افزود: در سال گذشته و سال جاری ۱۷ طرح پژوهشی، تحقیقاتی و پایان نامه در حوزه مواد مخدر و اعتیاد در استان داشتهایم و باید در حوزه اعتیاد هوشمندانه، سیستمی و به دور از رفتارهای سلیقهای و سنتی عمل کرد.
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