نمایشگاه کتاب خوزستان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین نمایشگاه کتاب خوزستان عصر امروز در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی خوزستان در اهواز و با حضور ۴۰۰ ناشر از سراسر کشور آغاز به کار کرد.

در این نمایشگاه ۹۰ هزار عنوان کتاب در موضوعات مختلف و با ۳۰ درصد تخفیف به علاقمندان کتاب و کتابخوانی ارائه شده است.

در نمایشگاه کتاب خوزستان هشت میلیارد ریال بن خرید کتاب به علاقمندان کتاب ارائه می‌شود.

آئین بزرگداشت سردار سپهبد شهید سلیمانی با حضور خانواده معظم شاهد، نشست تخصصی با حضور دکتر غلامرضا اعوانی رئیس سابق انجمن حکمت و فلسفه ایران، نشست تخصصی تأثیر قصه بر روان کودک و نوجوان با حضور دکتر قدم علی صرامی، نشست بررسی دریچه‌های نیمه باز نقاشی در شعر حافظ با حضور دکتر سیما منصوری و نشست شعرخوانی با حضور دکتر لیلا کردبچه و کارگاه تخصصی داستان نویسی با حضور محمدجواد جزینی از جمله برنامه‌های جانبی چهاردهمین نمایشگاه کتاب خوزستان است.

از دیگر برنامه‌های جانبی این نمایشگاه نشست تخصصی اهمیت تلاوت قرآن معنا محور با تأکیدات مقام معظم رهبری با حضور استان مهدی دغاغله، نشست تخصصی روانشناسی با عنوان اعتماد به نفس، عزت نفس، ابزار وجود و جرات‌مندی با حضور دکتر بهار بهادری، نشست بررسی روند داستان نویسی در آثار عربی با حضور احمد حیدری، سهام سجیرات و مریم کعبی، آئین اختتامیه دومین سوگواره مطبوعات اربعین حسینی و نشست ادبیات کودک و نوجوان با حضور حسین تولایی است.

همزمان با چهاردهمین نمایشگاه کتاب خوزستان، سومین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال و نخستین جشنواره تولیدات کالاهای فرهنگی و بومی نیز آغاز به کار کرد.

چهاردهمین نمایشگاه کتاب خوزستان تا پنجم بهمن ماه از ساعت ۹ تا ۱۲ و ۱۶ تا ۲۲ در محل نمایشگاه دائمی خوزستان واقع در میدان شهید چمران کیانپارس اهواز آماده بازدید علاقمندان است.