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۹ دی ۱۳۸۲، ۱۴:۲۲

رئيس سازمان زندانهاي كشور در گفتگو با "مهر" تكذيب كرد

زندانيان بم فرار نكرده اند ؛ آنها را به مرخصي فرستاده ايم

رئيس سازمان زندانهاي كشور گفت : همه زندانيان زندان بم پس از وقوع زلزله اين شهر با حكم قاضي دادگستري بم به مرخصي رفته اند و هيچ يك از زندانيان اين ندامتگاه فرار نكرده اند.

مرتضي بختياري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر افزود : صدور مرخصي براي زندانيان بم پس از حادثه زلزله به علت نگراني آنها از حال نزديکان و بستگان خود در اين شهر ، نگران خانواده هاي آنان در شهرهاي ديگر از وضع آنها و نيز به علت نبود برق ، آب و امکانات زندگي در اين زندان انجام شد .

وي ادامه داد : زندانيان مقيم زندان بم با حکم قضايي به مدت يک هفته به مرخصي رفتند و اکنون نيز با حکم ديگري مرخصي آنان به مدت يک هفته ديگر تمديد شد .

وي اضافه کرد : زندان بم به هيچ عنوان تخريب نشده و حتي يک نفر از زندانيان مقيم آن مجروح نشده اند و انتشار شايعاتي مبني بر فرار زندانيان اين زندان يا کشته و زخمي شدن آنان سراسر دروغ است .

وي گفت : صدور حکم مرخصي اين زندانيان در حضور معاون دادگستري  بم  و  معاون استانداري بم انجام شده و صورت جلسه آن موجود است ، اين حکم بر اساس ضرورت شرايط اضطراري صادر شده و مطمئن هستيم زندانيان اين زندان پس از پايان دوران مرخصي به زندان بم بازمي گردند .

گفتني است وزير کشور ديروز در پاسخ به خبرنگار ما با تاييد خبر فرار تعدادي از زندانيان شهر بم گفته بود : اين افراد که شامل زندانيان عادي ، سارقين و غيره بودند در پي فرو ريختن ديوار زندان ، اقدام به فرار کردند .

کد مطلب 48311

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