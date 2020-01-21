خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: حضور پرحرف و حدیث سرمایه‌گذاران چینی برای احداث کارخانه در صنعت رو به ورشکستگی کاشی استان کرمانشاه خبر ناخوشایندی بود که اشتغال بیکارترین استان کشور را با چالشی بزرگ مواجه کرده است.

چینی‌ها قرار است کارخانه تولید کاشی و سرامیک با سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیون یورو در کرمانشاه احداث کنند و بر اساس تعهدی که این شرکت چینی به مدیران استان داده، پس از راه اندازی تنها ۱۰۰ نفر نیروی متخصص خود را از کشور چین به کرمانشاه خواهد آورد و برای یک هزار و ۴۰۰ نفر از مردم بومی نیز اشتغالزایی می‌کند!

اما موضوع زمانی حساسیت‌ها را برمی‌انگیزد که بدانید مشابه این کارخانه در خراسان رضوی تأسیس شده و سرمایه گذاران چینی طبقه گفته مسئولان و کارشناسان ۹۵ درصد از نیروی خود را از کشور چین به خراسان رضوی آوردند و ۵ درصد دیگر که شامل خدمه می‌شود از نیروهای بومی در ایران به‌کارگیری کردند.

با این حال حضور این سرمایه‌گذار چینی مورد استقبال مدیران ارشد استان کرمانشاه قرار گرفته است و این در حالی است که در این استان سه کارخانه تولید کاشی وجود دارد که یکی از آنها تعطیل شده و دو کارخانه دیگر نیز با ظرفیت ۵۰ درصدی خود فعالیت می‌کنند!

قطعاً با فعالیت این کارخانه کاشی توسط سرمایه‌گذاران چینی که روزانه ۱۳۰ هزار متر کاشی در آینده خواهد ساخت، دو کارخانه‌ای که به زور خود را سرپا نگه داشته‌اند هم از مدار تولید خارج می‌شوند و با تعطیلی آنها همین چند شغل موجود هم از دست می‌رود.

مسئولان اقتصادی استان بارها اعلام کرده‌اند که با توجه به هزینه‌های گزاف ایجاد شغل جدید حفظ اشتغال موجود برای آنها در اولویت است، ولی تیم مدیریت اقتصادی استان بهتر است به جای اینکه هزینه بیت المال را صرف سرمایه گذاران چینی کنند در حالی که مشابه آن در استان وجود دارد به کارخانه‌های تولیدی در استان توجه کنند که هم زمینه صادرات افزایش پیدا کند و هم اینکه اشتغالزایی در استان با توجه به اینکه بیکاری به حد بحران رسیده است بیشتر شود.

به هر حال در سالی که به نام رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده این اقدام که کاملاً در جهت تضعیف تولید داخلی است هیچ توجیهی ندارد و قاعدتاً با این طرز فکر نمی‌توان به رونق تولید امید داشت.

معاون استاندار: چینی‌ها بازار را از کرمانشاهی‌ها نمی‌گیرند

هدایت حاتمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه در رابطه با حاشیه‌های ایجاد شده پیرامون حضور سرمایه گذاران چینی در کرمانشاه در روزهای گذشته اظهار داشت: مسئولان استان شب و روز را به هم می‌دوزند که یک سرمایه گذار را جذب کنند آیا از توان اقتصادی یک کشور دیگر استفاده کردن جرم است؟

وی با تاکید بر اینکه این شرکت چینی یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه وارد کشور خواهد کرد، گفت: در شرایط تحریم جذب چنین سرمایه‌ای به منظور رونق اقتصادی استان کرمانشاه فرصتی ارزشمند است.

حاتمی سرمایه گذاری را تنها راه توسعه اقتصادی و حل معضل بیکاری کرمانشاه دانست و افزود: راه اندازی این کارخانه قانونی و شرعی است و به نفع استان، کشور و اشتغال است و بنده تعهد می‌دهم بابت احداث این کارخانه یک شغل در استان کرمانشاه به مخاطره نمی‌افتد بلکه حداقل تا موقع ساخت کلی شغل ایجاد می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه در این زمینه گفت: شروع ساخت و ایجاد این کارخانه نیز برای تعداد زیادی از افراد اشتغالزایی دارد و منجر به رونق اقتصادی خواهد شد.

حاتمی افزود: از سوی دیگر ایجاد چنین کارخانه پیشرفته و قدرتمندی علاوه بر یک هزار و ۴۰۰ نفر اشتغال مستقیم زمینه اشتغال غیرمستقیم بسیاری از افراد را نیز به وجود می‌آورد.

وی خاطرنشان کرد: یزدی‌ها که مرکزیت تولید کاشی و سرامیک کشور هستند، به شدت دنبال کشاندن سرمایه گذاران چینی به این استان بودند اما در نهایت این سرمایه گذاران با توجه به شرایط آبی مناسب و حمایت مدیران به کرمانشاه آمدند.

نامه انجمن سرامیک کشور: با ایجاد کارخانه کاشی توسط سرمایه گذاران چینی کارخانه‌های دیگر بسته خواهند شد

امیرحسین صیدمحمدی، قائم مقام مدیرعامل یکی از کارخانه‌های کاشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سرمایه گذار چینی در صورت آغاز به کار ۱۳۰ هزار متر تولید خواهد داشت که به کل صنعت کاشی کشور ضربه خواهد زد.

وی تصریح کرد: انجمن سرامیک کشور طی نامه‌ای به استان کرمانشاه گوشزد کرد که با ایجاد کارخانه کاشی توسط سرمایه گذاران چینی کارخانه‌های دیگر بسته خواهند شد، اما گوش شنوایی پیدا نشد.

وی افزود: وزیر صنعت در سال ۱۳۹۷ به این موضوع که ۵۰ درصد صنعت کاشی غیر فعال است و باید روی ۵۰ درصد دیگر فعال شویم، نامه‌ای به رؤسای سازمان صنعت، معدن و تجارت در کل کشور ارسال کرده است که از صدور جواز تأسیس کارخانه کاشی و سرامیک اکیداً خودداری کنند.

صیدمحمدی با تصریح اینکه افراد مسئول با لابی و ارتباطاتی که دارند نامه را از بین برده و جواز این کارخانه چینی را گرفته‌اند، افزود: آقای حاتمی، معاون اقتصادی کرمانشاه، می‌گوید این کارخانه از حجم کارخانه‌های دیگر نمی‌گیرد و در روند تولیدات تأثیر نمی‌گذارد.

اعطای خدمات ویژه و زمین رایگان به سرمایه‌گذار چینی

وی در پاسخ به این سوال که آیا مطالبات خود را تاکنون پیگیر شده‌اید یا خیر، بیان کرد: در جلسه‌ای به آقای حاتمی، معاون اقتصادی استاندار گفتیم که ۸۰ درصد بازار کار خوابیده و ۲۰ درصد فعال است و کل تمرکز ما در مرز و صادرات به عراق بوده است.

قائم مقام مدیرعامل این کارخانه کاشی افزود: با راه اندازی این کارخانه توسط سرمایه گذار چینی از فروش تمام کارخانه داران گرفته می‌شود.

صیدمحمدی با اشاره به اینکه در کشور ۱۳۶ کارخانه کاشی و سرامیک وجود دارد که ۸۹ کارخانه فعال و مابقی غیر فعال است، عنوان کرد: چندین کارخانه کاشی دولتی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی و بنیاد مستضعفین غیر فعال شده است.

وی با بیان اینکه سرمایه گذار چینی یک ماه به کرمانشاه آمده و شروع به کار کرده است، عنوان کرد: خدمات ویژه به این سرمایه‌گذار داده شده که یکی از آن اعطای زمین رایگان در شهرک صنعتی برای تأسیس کارخانه مربوطه است.

قائم مقام مدیرعامل کارخانه کاشی با بیان اینکه یک کارخانه چینی در خراسان رضوی تأسیس شده و ۴۶۰ نفر از کارگران آن از چین آمده است، بیان کرد: به طور حتم پس از دو سال این کارخانه در کرمانشاه نیز همین کار را انجام خواهد داد.

وی در آخر بیان کرد: مدیری که منطقش این باشد که حرفش درست است صحبت و مطالبه کردن فایده ندارد.

با حضور چینی‌ها در استان کرمانشاه، به طور حتم اشتغالی ایجاد نمی‌شود

یکی دیگر از فعالان صنعتی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اگر هر سرمایه گذاری در استان کرمانشاه سرمایه گذاری کند مسئولین باید از وی استقبال کنند، گفت: با شرایطی که در استان ما از نظر نرخ بیکاری وجود دارد، نیاز به سرمایه گذاری در استان وجود دارد، اما بهتر است که مدیران استان کاری انجام دهند که به دیگر واحدها لطمه وارد نشود و تعطیل نشوند.

وی تصریح کرد: با تعطیلی واحدها، بیکاری در استان به شدت بیشتر خواهد شد و در این صورت باید دولت هزینه کند و بیمه بیکاری برای کارگران بیکار بپردازد.

این فعال صنعتی افزود: اگر سرمایه گذاری در استان انجام می‌شود بهتر است در صنف‌ها و صنایعی باشد که مشابه آن در استان وجود نداشته باشد که سبب بیکاری در استان نشود.

وی بیان کرد: اگر قرار است چینی‌ها در استان کرمانشاه سرمایه گذاری کنند واحد مشابه این کارگاه در مشهد داریم که به مسئولین استان خراسان رضوی قول دادند که ما برای سرمایه گذاری به این استان خواهیم آمد و از نیروهای بومی استان استفاده می‌کنیم، اما متأسفانه ۹۵ درصد از نیروها را سرمایه گذاران چینی به خراسان رضوی آوردند و ۵ درصد نیروهایی که خدمه هستند و نگهبان و راننده از نیروهای بومی خراسان رضوی است.

این فعال صنعتی تصریح کرد: با حضور چینی‌ها در استان کرمانشاه، به طور حتم اشتغالی ایجاد نمی‌شود، بلکه با سرمایه گذاری در استانی که نرخ بیکاری آن بالاست فقط تورم و بیکاری بیشتر می‌شود و خاک، برق و انرژی ارزان را از این مملکت صادر می‌کنند.

وی در مورد اینکه آیا می‌توان گفت وقتی واحد تولیدی ما صادر کننده باشد پس ضرری به کشور نمی‌زند، عنوان کرد: این سرمایه گذار خارجی در هر مقطعی می‌تواند، پول را بر نگرداند و آب، خاک و انرژی ارزان را از این کشور ببرد و دیگر هم به کشور باز نگرداند.

بر اساس این گزارش، تجربه مشابه این نوع سرمایه‌گذاری و وضعیت حاد کارخانه‌های کاشی و مهمتر از همه اذعان و اقرار فعالان این صنعت در مورد تعطیلی کارخانه‌های کاشی در صورت فعالیت چینی موضوع را حساس‌تر از قبل کرده و معلوم نیست این همه اصرار مسئولان استان با وجود نامه انجمن سرامیک کشور درباره هشدار تعطیلی کارخانه‌های کاشی برای چیست و چه منافعی دارد که از آن دفاع می‌کنند.