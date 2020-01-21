سامانه اطلاعات مکانی روستایی کرمان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان صبح امروز سه‌شنبه در جلسه رونمایی از سامانه اطلاعات مکانی روستاها که با حضور فرمانده قرارگاه مهارت‌آموزی ستاد کل نیروهای مسلح در سالن پیامبر اعظم (ص) استانداری کرمان برگزار شد، بیان داشت: کرمان پهناورترین استان کشور است که بیش از ۱۸۲ هزار کیلومتر مربع وسعت دارد که ۱۱ درصد از مساحت کشور را داراست.

وی افزود: کرمان دارای ۲۳ شهرستان، ۱۵۱ دهستان، ۱۱ هزار و ۷۵۴ آبادی است که جمعیت سه میلیون و ۱۶۴ هزار و ۷۱۸ نفری را در خود جای داده که معادل ۴ درصد از جمعیت کل کشور است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان گفت: یک میلیون و ۳۰۲ هزار و ۵۵۷ نفر در قالب ۳۸۰ هزار خانوار در روستاها ساکن هستند که معادل ۴۱ درصد جمعیت استان را تشکیل می‌دهد.

موسوی آیت‌اللهی تصریح کرد: ۲۸ نهاد رسمی در بخش‌های مختلف زیست محیطی، بهداشتی، درمانی و… در روستاها به مردم ارائه خدمت می‌کنند.

وی به سامانه اطلاعاتی GIS اشاره کرد و افزود: هدف از تشکیل این سامانه در دسترس قرار دادن تمامی اطلاعات دستگاه‌های مرتبط در قالب یک سامانه برای خدمت‌دهی ساده‌تر و سریع‌تر به مردم روستا و یک پارچه کردن خدمات است.

معاون عمرانی استانداری کرمان یادآور شد: با اطلاعاتی که در این سامانه قرار خواهد گرفت و با نصب اپلیکیشن در سیستم گوشی همراه این امکان وجود دارد که اطلاعات مورد نیاز در شرایط بحرانی کارساز در دسترس باشد و منجر به اخذ تصمیمات مناسب شود.

موسوی آیت‌اللهی ابراز داشت: این نمونه، تنها نمونه‌ایست که مخصوص روستاهای کشور است و به شکل مدون از ابتدای اردیبهشت تا پایان آذر این کار انجام شده است.

در این جلسه از سامانه اطلاعات مکانی روستاهای استان کرمان با حضور فرمانده قرارگاه مهارت آموزی ستاد کل نیروهای مسلح رونمایی شد.