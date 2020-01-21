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۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۲:۱۷

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز خبر داد؛

امدادرسانی استان البرز به سیل زدگان شهرستان قصرقند

امدادرسانی استان البرز به سیل زدگان شهرستان قصرقند

کرج - مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز از امدادرسانی استان البرز به سیل زدگان شهرستان قصرقند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سالار قاسمی در برنامه «سیل مهربانی همکلاسی ها» که پیش از ظهر سه شنبه در مدرسه دخترانه شاهد معراج کرج برگزار شد، اظهار کرد: هدف از برگزاری این پویش ابراز همدردی، همدلی، محبت و مهربانی دانش آموزان و فرهنگیان البرزی با دانش آموزان و خانواده‌های آنها در سیستان و بلوچستان است.

وی با اشاره به اینکه البرز به عنوان یکی از شش استان معین برای کمک به سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان تعیین شده است، گفت: وظیفه ما کمک رسانی به شهرستان قصر قند این استان است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز افزود: ۴۰ مدرسه در شهرستان قصر قند آسیب دیده است و دانش آموزان و فرهنگیان این شهرستان مشکلات زیادی دارند، امروز با پویش مهربانی شادی‌های خود را با دانش آموزان این شهرستان تقسیم کنیم.

قاسمی افزود: اگر با هم‌مهربان نباشیم شاید مهربانی طبیعت نیز با ما کم شود، ما در زندگی، فضای اجتماعی، سیاسی و مدنی خود نیز به این مهربانی نیاز داریم.

وی با بیان اینکه در کنار مشارکت در جمع آوری کمک‌های مادی و غیرمادی برای همدردی با هموطنان سیل زده یاد گرفتن مهربانی مهم است، گفت: آموزش و پرورش باید منشأ عشق و مهربانی در جامعه باشد و نیاز است در راستای توسعه این مهم تلاش کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز در بخش دیگری گفت: فررودین ماه سال جاری در استان البرز برای کمک به سیل زدگان استان‌های لرستان، گلستان و خوزستان حدود ۶۵۰ میلیون تومان کمک‌های نقدی و بیش از سه میلیارد تومان کمک‌های غیر نقدی جمع آوری و ارسال شد.

به گفته قاسمی کمک‌هایی که قرار است در دومین سیل مهربانی همکلاسی‌ها برای شهر قصر قند سیستان و بلوچستان ارسال شود تا پنج روز آینده جمع آوری خواهد شد.

در ادامه محمد محمدی فرد، مدیرکل کمیته امداد استان البرز گفت: امروز دانش آموزان البرزی دور هم جمع شده اند تا ثابت کنند که قدرت سیل مهربانی بیشتر از سیل طبیعت است.

وی همچنین گفت: اگر سیل طبیعت موجب بی خانمانی و گرفتاری عده‌ای از هموطن های ما شده است اما عواطف و اقدامات خیرخواهانه ما سیل مهربانی در جهت کاهش درد و رنج‌ها راه می‌اندازد.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز افزود: امروز نیکوکاری فرهنگیان نمادی برای توسعه هر چه بیشتر خیر و نیکوکاری در میان دانش آموزان است.

محمدی فرد با تاکید بر اینکه اگر مجموعه استان البرز در کمک به هموطنان سیل زده استان‌های گلستان، خوزستان و لرستان در فروردین ماه سال جاری رتبه نخست را از آن خود کرد، گفت: در این میان فرهنگیان نقش مهمی ایفا کرده اند.

وی گفت: در خصوص این پویش‌های مهربانی و انسان دوستانه وزارت آموزش و پرورش نگاه ویژه ای به ظرفیت‌های آموزش و پرورش استان البرز دارد.

کد مطلب 4831436

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